Rugby News, l’Argentine a battu les All Blacks pour la première fois

L’Argentine a battu les All Blacks pour la première fois de l’histoire de l’International Rugby Test, battant les poids lourds Kiwi 25-15 de façon catégorique.

Les Pumas étaient inébranlables samedi après-midi alors qu’ils se sont épuisés au Bankwest Stadium avec détermination et n’ont jamais regardé en arrière, devançant les Néo-Zélandais à presque tous les matchs.

Bien que ce fût une occasion mémorable pour les Sud-Américains, cela constituait également le début parfait de leur campagne des Tri-Nations.

« C’est un grand jour pour le rugby argentin aujourd’hui », a déclaré le capitaine des Pumas, Pablo Matera, en retenant ses larmes après le match. « Il y a beaucoup de gars qui ont mis ce maillot, c’est un grand jour pour le rugby en Argentine.

« Nous sommes habitués à cela. Tout est difficile en Argentine. En ce moment, c’est l’une des périodes les plus difficiles de notre pays. Donc, nous voulons montrer aux gens que si vous vous battez et si vous travaillez dur, vous obtenez quoi vous vous battez pour. Nous voulons juste rendre nos gens fiers.

« C’était un gros effort pour tous nos gars, pour toute la défense. Nous étions vraiment disciplinés, nous nous sommes attaqués durement et je pense que c’est pour cela que nous avons gagné aujourd’hui. »

Nicolas Sanchez était éthéré en attaque, marquant les 25 points des Pumas, faisant de lui l’Argetenien le plus marqué contre une équipe des All Blacks dans un match.

Les Néo-Zélandais cherchaient désespérément à restaurer la fierté après leur chute face aux Wallabies la semaine dernière, pour abandonner des matchs consécutifs pour la première fois depuis 2011.

Malgré tous les efforts, ils ont eu du mal à pénétrer la défense implacable des Sud-Américains et ont finalement été battus à chaque balle 50-50.

Alors que la frustration grandissait, des erreurs se sont glissées dans l’après-midi des Kiwis, et avec de petites avenues d’attaque, le jeu des All Blacks est devenu unidimensionnel et prévisible.

L’ancien entraîneur des Wallabies Michael Cheika a également joué un rôle dans la victoire, après avoir accepté un rôle de consultant auprès de l’entraîneur argentin Mario Ledesma.