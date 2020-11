Rugby: les légendes néo-zélandaises déchirent les All Blacks après une défaite historique contre l’Argentine

Une foule de légendes du rugby néo-zélandais ont critiqué les All Blacks après avoir été battus pour la première fois dans l’histoire du test de rugby international par l’Argentine.

L’Argentine a évité plus de 13 mois d’inactivité (en raison du COVID-19) pour remporter sa toute première victoire contre la Nouvelle-Zélande samedi, battant les All Blacks 25-15 lors d’un test des trois nations sur terrain neutre à Sydney.

Ce fut une occasion mémorable pour les Pumas qui étaient inébranlables dès le coup d’envoi alors qu’ils couraient au Bankwest Stadium avec un but et ne se sont jamais retournés, devançant les Néo-Zélandais sur presque tous les matchs.

S’exprimant sur Sky Sports après le match, Sir John Kirwan, qui a représenté les All Blacks 63 fois, n’a pas mâché ses mots lorsqu’il est allé sur les Kiwis.

« Je dois être dans un rêve, n’est-ce pas? » Il a demandé.

Les All Blacks ont craché leur première défaite contre les Pumas au Bankwest Stadium samedi. (Getty) (Getty)

« Est-ce vraiment arrivé? Je viens d’entendre quelqu’un dire » ils ont joué avec plus de passion, ils jouent pour leur pays et ils en ont plus envie « . Je ne pense pas avoir jamais entendu cela à propos de nous auparavant. Ils l’avaient, mais c’est normalement ce que nous disons [about the All Blacks]!

« Vous devez vous présenter physiquement, vous devez vous présenter avec envie. C’est une évidence lorsque vous vous présentez à n’importe quel match test, que vous jouiez ou non dans l’équipe numéro dix au monde. [as Argentina is currently ranked]. Mais le fait est aussi que nous avons été surpassés sur le plan tactique.

«La façon dont les Pumas sont entrés dans cette affaire – ils ont tout ralenti, ils nous ont pris la figure, ils étaient niggly. Les All Blacks le savaient [but still got sucked in].

« Ensuite, vous regardez l’autre aspect du match des All Blacks, le côté mental. C’est le côté où nous avons toujours été au sommet de tant d’équipes, et nous avons perdu notre chemin. Ils n’étaient pas tout à fait là.

Sam Cane surveille la défaite historique des All Blacks contre l’Argentine. (Getty) (Getty)

« Lorsque vous perdez cet état mental et que vous ne pouvez pas le récupérer, lorsque vous faites des erreurs comme celle-là, comme des gifles [rivals] sur le visage – ce ne sont pas les All Blacks. «

L’ancien All Black Tabai Matson a qualifié la perte de performance historiquement mauvaise de la part de la Nouvelle-Zélande.

« Pour qu’une équipe All Blacks n’ait qu’un seul saut de ligne dans tout un match de rugby, en 80 minutes, cela doit être la première fois que cela se produise! Nous étions bien lotis. »

Mais peut-être que le plus sur l’argent était l’ancien All Black Jeff Wilson qui l’a résumé le mieux: « Nous avons été surclassés pur (ly) et simplement pendant 80 minutes. »

L’Argentine étourdit les All Blacks tôt