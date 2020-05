Rugby Australie libère le trio des Queensland Reds après la résiliation des contrats

Rugby Australia et Queensland Rugby Union ont libéré les joueurs des Reds Izack Rodda, Harry Hockings et Isaac Lucas.

Cela fait suite à la décision des joueurs de mettre fin à leurs contrats après que la QRU les ait retirés lundi.

L’écluse de Wallabies Rodda, son second deuxième rameur Hockings et cinq huitième Lucas ont été démis de leurs fonctions après avoir refusé d’accepter une réduction de salaire et de se porter candidats à la subvention JobKeeper du gouvernement australien.

Vendredi, l’agent des joueurs Anthony Picone a fait valoir que les Reds n’avaient aucun fondement juridique pour les retirer.

Le temps d’Izack Rodda avec les Reds du Queensland a officiellement pris fin (Getty)

Il a déclaré dans un communiqué que les joueurs étaient parvenus à la décision en raison de « l’énorme incertitude entourant la situation financière du rugby, y compris le manque d’un accord de diffusion et la capacité des contrats à être honorés à l’avenir ».

« C’est leur gagne-pain. Il est tout à fait raisonnable que des joueurs talentueux souhaitent obtenir un emploi stable pendant ces périodes. »

RA et la Rugby Union Players Association ont récemment convenu d’un accord de rémunération intérimaire, dans le cadre duquel les joueurs ont bénéficié de réductions de salaire de 60% en moyenne.

Le PDG intérimaire de RA, Rob Clarke, a déclaré que son organisation et la QRU avaient pris la décision de libérer les trois joueurs de leurs contrats, avec effet immédiat.

Le PDG par intérim de Rugby Australie, Rob Clarke, a confirmé la nouvelle via une déclaration samedi (Getty)

« Comme tout le monde est conscient que les impacts du COVID-19 se sont fait sentir dans tous les pays, dans toutes les industries, et le rugby ne fait pas exception », a déclaré Clarke dans un communiqué.

« En conséquence, le jeu a pris collectivement les mesures difficiles mais nécessaires pour retirer plus de 70 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre du rugby, ce qui équivaut à plus de 150 travailleurs qui reçoivent désormais la subvention JobKeeper.

« Dans le même temps, 189 joueurs professionnels de rugby en Australie ont accepté un salaire réduit pour une période intérimaire afin de permettre au jeu de naviguer dans cette situation sans précédent.

« Les trois joueurs du Queensland ont choisi de ne pas accepter ces conditions. »

Le PDG de QRU, David Hanham, a déclaré qu’une décision avait été prise et que son organisation était concentrée sur les joueurs, le personnel et la communauté du rugby qui s’étaient engagés envers les Reds.

©AAP2020