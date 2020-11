Rugby Australie et Nouvelle-Zélande Rugby annoncent un nouveau tournoi trans-Tasman 2021

Rugby Australie et Nouvelle-Zélande Rugby ont annoncé un nouveau tournoi trans-Tasman pour 2021, après les compétitions nationales de Super Rugby de chaque nation.

Le tournoi mettra en vedette 10 équipes de Super Rugby d’Australie et de Nouvelle-Zélande disputant 26 matchs sur six semaines à compter du 14 mai. La finale aura lieu le 19 juin.

« C’est une journée vraiment historique pour le rugby dans l’hémisphère sud, avec la toute première compétition de Super Rugby australienne et néo-zélandaise », a déclaré le directeur général par intérim de Rugby Australie, Rob Clarke.

Chaque équipe disputera deux matchs à domicile et à l’extérieur en plus d’un «Super Round» au troisième tour où chaque équipe jouera dans un stade pendant un week-end.

« Le Super Round est également une excellente initiative avec une ville chanceuse pour accueillir les 10 équipes en un week-end dans une extravagance du Super Rugby », a ajouté Clarke.

À la fin du tournoi, les deux équipes de haut niveau joueront dans un décideur, avec l’équipe en première place pour accueillir.

« Les 26 matchs du tournoi seront en direct et à la demande, sans publicité, dans le cadre d’un nouveau package sportif complémentaire qui sera disponible sur Stan en 2021 », a confirmé Rugby Australia dans un communiqué de presse vendredi.

« Un match sélectionné au cours de chaque semaine du tournoi sera également diffusé en direct, gratuitement sur le Nine Network. »

Le directeur général de New Zealand Rugby, Mark Robinson, a déclaré que cette annonce était « un excellent résultat pour les fans des deux côtés du Tasman et témoigne de la force des relations entre le rugby néo-zélandais et le rugby australien ».

« Ce fut une période de test pour le rugby dans les deux pays, mais aussi une chance de réinventer le jeu dans notre partie du monde pour 2021 », a déclaré Robinson.

«Le résultat est une nouvelle compétition passionnante et innovante, qui profitera aux fans, aux joueurs, aux diffuseurs et aux super clubs.

« Nous savons tous à quel point la rivalité entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie est spéciale en matière de sport et ce tournoi ajoutera un autre chapitre passionnant. La plaisanterie entre Rob Clarke et moi a déjà commencé et je suis sûr que les fans ressentiront la même chose. »

Nine lance Stan Sport avec Rugby Australia

Tirage du Super Rugby Trans-Tasman 2021

Premier tour – 14-15 mai 2021

Croisés contre Brumbies

Western Force v Chiefs

Melbourne Rebels contre Blues

Highlanders v Queensland Reds

NSW Waratahs v Hurricanes

Deuxième tour – 21-22 mai 2021

Chiefs contre Brumbies

Western Force contre Highlanders

Hurricanes v Melbourne Rebels

Queensland Reds contre les croisés

Blues contre NSW Waratahs

Troisième tour – Super tour – 28-29 mai 2021

Brumbies contre Blues

Hurricanes contre Western Force

Melbourne Rebels contre Highlanders

Queensland Reds v Chiefs

NSW Waratahs v Croisés

Quatrième tour – 4-5 juin 2021

Brumbies contre les ouragans

Croisés contre Western Force

Chiefs contre Melbourne Rebels

Queensland Reds contre Blues

Highlanders contre NSW Waratahs

Cinquième manche – 11-12 juin 2021

Brumbies contre Highlanders

Blues contre Western Force

Melbourne Rebels contre Croisés

Hurricanes v Queensland Reds

NSW Waratahs contre Chiefs

Finale – samedi 19 juin 2021