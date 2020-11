Rublev bat Thiem déjà qualifié aux finales ATP – Tennis

in

Les lumières se sont éteintes de manière inattendue à l’O2 Arena, ce qui a retardé jeudi le début du match entre Dominic Thiem et Andrey Rublev lors de la finale de l’ATP. Le Thiem, déjà qualifié, manquait également d’énergie lorsque le jeu a finalement commencé.

Le champion de l’US Open a perdu contre Rublev 6-2, 7-5 dans un match qui n’a eu que peu de conséquences réelles pour l’un ou l’autre des joueurs, Thiem étant assuré d’être le vainqueur du groupe après les victoires précédentes sur Stefanos Tsitsipas et Rafael Nadal et son adversaire russe incapable pour se qualifier pour les demi-finales après des pertes consécutives.

«C’était difficile de garder cette incroyable intensité comme je l’ai eue lors des deux premiers matches», a déclaré Thiem. «Je voulais gagner le match à 100%, mais les deux premiers matches ont été assez durs, assez longs.

« Donc, avec le fait que j’étais déjà qualifié, dans le dos dans mon esprit, il était difficile de maintenir l’intensité vivante. »

Thiem a déclaré que la perte contre Rublev n’était «pas du tout douloureuse».

«Je suis concentré sur samedi maintenant», a-t-il déclaré.

Tsitsipas et Nadal se rencontreront plus tard jeudi pour décider qui avancera avec Thiem.

Rublev a joué comme quelqu’un sans rien à perdre, écrasant Thiem avec son service et ses coups de fond féroces pour remporter les deux premiers matchs de service de l’Autrichien et remporter le premier set en moins de 26 minutes. Il n’a perdu que trois points au service et n’a eu aucune erreur directe dans ce set.

Le deuxième set était beaucoup plus serré, même si Rublev était en tête et servait à 4-3 quand il a perdu huit points consécutifs pour revenir au service.

Rublev s’est regroupé, a cassé Thiem après un long match suivant avec des échanges intenses, puis a servi le match pour sa première victoire lors de ses débuts au tournoi de fin de saison.

«Cela n’a pas été facile pour Dommy», a déclaré Rublev, qui a remporté cinq épreuves sur la tournée cette année au cours d’une saison décisive. «Je pense qu’il (était) concentré sur les demi-finales. Je lui souhaite bonne chance – il mérite d’être là où il est et il mérite de remporter le titre.

