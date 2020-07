RTVE rendra un hommage d’État aux victimes du coronavirus

RTVE diffusera l’hommage d’État aux victimes du coronavirus, qui aura lieu jeudi 16 juillet sur la Plaza de la Armería du Palais Royal de Madrid. L’Espagne rend ainsi hommage aux défunts, ainsi qu’à toutes les personnes et tous les groupes qui luttent jour après jour contre la pandémie. Le réseau public diffusera le signal institutionnel de la cérémonie dans le monde entier, avec la retransmission en direct du mémorial et de la programmation spéciale sur toutes ses chaînes pour offrir le contexte et l’hommage de toute la société.

RTVE prépare une large couverture de l’hommage

À 08:20 heures, un programme spécial commencera, présenté par Carlos Franganillo de l’esplanade située entre la cathédrale de l’Almudena et le Palais Royal. Il offrira le contexte de cet hommage aux victimes et donnera une voix aux familles et aux secteurs qui ont fait face à la pandémie. Il se connectera à l’acte institutionnel à partir de 09h00, qui aura Ana Blanco comme narratrice et dont l’histoire sera également racontée catalane, galicienne et basque.

La cérémonie sera présidée par le roi Felipe VI, assisteront les plus hauts représentants des institutions de l’État, dont le Premier ministre, Pedro Sánchez. En outre, des représentants des institutions européennes et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) seront présents.

RTVE produira le signal institutionnel de l’événement en Haute Définition et le diffusera à tous les médias nationaux et internationaux. Il sera diffusé en direct sur La 1, Canal 24 Horas, TVE Internacional (en direct sur tous ses signaux pour les Espagnols vivant à l’étranger), Radio Nacional, Radio 5 et Radio Exterior de España.

Plus de 100 professionnels

Le « Newscast 2 » du mercredi 15 sera également réalisé à partir du plateau TVE à proximité du Palais Royal, ainsi que du TD-1 le même jour 16. Plus de 100 professionnels seront impliqués dans la diffusion de l’hommage pour montrer son développement en détail: arrivée des autorités et des participants, salutations, cérémonie, minute de silence, offrande, discours du Roi et déclarations ultérieures.

RTVE aura, entre autres, une unité mobile de grande capacité et une station terrienne pour transmettre le signal par satellite; 17 caméras pour réaliser le signal institutionnel avec tous les points forts, certains situés dans des points élevés du Palais Royal et de l’Almudena pour offrir une vue panoramique et complète du mémorial; grue scorpion et grue télescopique; caméra fixe, caméras robotiques et caméras personnalisées qui collecteront les discours et les réactions.