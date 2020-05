Rs d’Airtel. Le pack prépayé 98 offre désormais des avantages de double data avec une validité de 28 jours

Airtel a révisé ses Rs. 98 Les avantages des données du pack prépayé en augmentant les avantages des données de 6 Go à 12 Go lors de la recharge avec les Rs. Pack 98 prépayé avec les mêmes 28 jours de validité. Désormais, vous pouvez profiter de données 4G doubles avec le même pack prépayé pendant 28 jours. Pour rappel, les Rs. Pack 98 prépayé utilisé pour fournir des avantages de données de 6 Go. Cependant, cela ne comprend que les avantages des données et n’inclut aucun avantage SMS ou appel.

Notamment, le nouveau double avantage de données sur Rs. Le pack 98 d’Airtel est susceptible de rivaliser avec les Rs de Reliance Jio. Pack de bons de données 101 qui offre également 12 Go de données 4G. Cependant, le pack de Jio offre également 1000 Jio aux minutes d’appel non-Jio mais pas seulement des données.

Vous devez également noter que les Rs d’Airtel. 98 pack prépayé est livré avec la validité de 28 jours tandis que Jio’s Rs. Le pack de coupons de données 101 n’a pas de période de validité et est fourni avec le plan de base existant de l’utilisateur. Airtel n’a apporté aucune modification aux Rs. 401 et Rs. 48 packs de données prépayés car ces deux plans continuent d’offrir 3 Go de données avec une validité de 28 jours. Alors que les Rs. Le pack 401 offre également un accès VIP Disney + Hotstart d’une validité d’un an.

Il convient de noter ici que Jio a également révisé ses R. 251, Rs. 201 et Rs. 151 Packs complémentaires prépayés Work From Home. Tous ces packs ont maintenant été révisés avec une validité de 30 jours. Notamment, ces packs étaient auparavant disponibles dans le cadre du plan de base existant des utilisateurs, mais Jio a maintenant révisé ces packs avec une validité de 30 jours.

Cela signifie que si vous rechargez l’un de ces packs Jio, vous devrez consommer toutes ses données dans les 30 jours suivant leur validité et elles ne seront pas basées sur votre plan Jio de base existant.