Royaume-Uni Reprise prochaine de la production cinématographique et télévisuelle / Film

La propagation du coronavirus a été réduite dans le monde, de sorte que le Royaume-Uni prend des mesures pour reprendre bientôt la production cinématographique et télévisuelle. La British Film Commission, en collaboration avec le British Film Institute, a révélé les lignes directrices qui permettront à la production de divertissement de reprendre en toute sécurité et avec prudence afin d’éviter une deuxième vague d’infections à coronavirus.

Variety a attiré notre attention sur le document de 44 pages intitulé «Travailler en toute sécurité pendant COVID-19 dans la production cinématographique et télévisuelle haut de gamme», que vous pouvez lire ici dans son intégralité. Le document est le résultat de semaines de consultations avec l’industrie et les professionnels de la santé, et son objectif est défini dès le début, ainsi que l’expertise qui a été élaborée:

Ce document est destiné à fournir des conseils de haut niveau pour gérer le risque spécifique lié à COVID-19 dans la production de films et de dramatiques télévisées haut de gamme au Royaume-Uni. Il s’agit d’aider les employeurs, les employés et les indépendants dans la production de films et de dramatiques télévisés haut de gamme au Royaume-Uni à comprendre comment travailler en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19, à établir des systèmes de travail sûrs, à mettre en œuvre des mesures d’hygiène personnelle et environnementale robustes et garder autant de personnes que possible à 2 mètres de celles avec lesquelles ils ne vivent pas. Nous espérons que cela vous donne la liberté, dans un cadre pratique, de réfléchir à ce que vous devez faire pour poursuivre ou redémarrer les opérations pendant la pandémie COVID-19. Nous comprenons à quel point il est important de travailler en toute sécurité et de soutenir la santé et le bien-être des acteurs et des équipes pendant la pandémie de COVID-19. Ce document a été préparé en consultation avec le Department for Digital, Culture Media and Sport (DCMS) avec la contribution d’équipages et de représentants d’équipages, d’organismes industriels, de syndicats et des administrations décentralisées du Pays de Galles, d’Écosse et d’Irlande du Nord, et en consultation avec la Santé publique Angleterre (PHE) et le Health and Safety Executive (HSE).

Certaines des lignes directrices incluent la participation de chaque acteur et membre d’équipage à la formation initiale COVID-19 Safer Working en ligne avant le début de la production, en vérifiant quotidiennement les symptômes à toutes les personnes travaillant sur le plateau, et en ayant un superviseur désigné COVID-19 Santé et sécurité sur- main pour aider à suivre les directives et à garder tout le monde aussi en sécurité que possible.

Dans certains cas, il peut ne pas être possible de suivre toutes ces directives. Le document lui-même reconnaît qu’il existe des productions où la distanciation sociale peut être impossible, en particulier si elle nécessite une scène romantique intime entre les acteurs ou peut-être les membres de l’équipe qui doivent être proches les uns des autres en raison des restrictions d’espace sur le plateau. Dans ces cas, il est recommandé de mettre en place des équipes fixes pour des périodes de production spécifiques afin de réduire le risque de transmission à l’équipage plus important.

Cependant, il convient de noter que rien dans ce document n’est obligatoire et qu’il ne sera pas appliqué par la loi. En outre, le document ajoute: «Chaque production devra traduire cela en actions spécifiques qu’elle devra entreprendre, selon la nature de leur production, y compris la taille et le type de production, la façon dont elle est organisée, exploitée, gérée et réglementée. » Cela signifie qu’une production plus importante peut avoir besoin de prendre plus de précautions qu’une production plus petite, et toutes les productions doivent tenir compte de leurs propres exigences uniques et de tout risque potentiel en se référant à ces directives.

Adrian Wootton OBE, directeur général de la British Film Commission, a déclaré: «Nous pensons qu’il s’agit du guide de production de récupération de COVID-19 le plus complet et le plus consulté au monde.»

Le secrétaire à la Culture du Royaume-Uni, Oliver Dowden, a ajouté: « Nous avons travaillé dur pour soutenir l’industrie pendant ces moments difficiles, et je suis ravi que nous ayons pu convenir de cette étape vers la remise en marche des caméras en toute sécurité. »

En outre, la UK Screen Alliance a également publié des directives COVID-19 pour les effets visuels et le travail de post-production, mais c’est un peu redondant car ces pratiques sont déjà utilisées dans les installations de post-production qui sont restées opérationnelles grâce aux employés qui peuvent travailler à distance.

Cela est probablement similaire à la façon dont les États-Unis reprendront la production de films, mais comme nous le savons, Steven Soderbergh dirige un comité à la Director’s Guild of America pour aider à déterminer comment et quand les films et les émissions de télévision pourront reprendre le travail. . Des détails à ce sujet sont attendus très bientôt, alors restez à l’écoute.

