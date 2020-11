Royal Mail va tester une camionnette de livraison de carburant à hydrogène

Royal Mail teste une fourgonnette bicarburant pour déterminer si l’hydrogène peut être utilisé dans sa flotte à l’échelle nationale.Un Ford Transit spécialement converti sera utilisé à Aberdeen au cours de l’année prochaine dans le cadre des efforts de la ville pour une meilleure qualité de l’air et des options de transport plus durables. Le véhicule est légèrement plus grand qu’une camionnette Royal Mail typique, ce qui le rend potentiellement apte à soutenir la croissance de l’entreprise dans les livraisons de colis.Royal Mail a déclaré que ce serait la première fois en 10 ans qu’un véhicule fonctionnant à l’hydrogène a été introduit dans sa flotte, et sera utilisé pour livrer des lettres, des cartes et des colis. Impact environnemental Le fourgon peut parcourir jusqu’à 120 miles en mode bi-carburant. James Baker, ingénieur en chef et directeur de flotte chez Royal Mail, a déclaré: Nous nous engageons à apporter des changements à nos opérations qui réduisent notre impact environnemental. Les fourgonnettes à hydrogène pourraient remplacer l’ensemble de la flotte (Photo: JUSTIN TALLIS / AFP / Getty) «L’hydrogène est considéré par beaucoup comme un élément vital source d’énergie durable future est donc un complément parfait à notre programme d’initiatives qui nous permettent d’évaluer les moyens d’y parvenir, tout en nous permettant de continuer à livrer des lettres et des colis de manière sûre, efficace et responsable. »Technologie vertePhilip Bell, l’hydrogène du conseil municipal d’Aberdeen porte-parole, a déclaré: «Nous sommes absolument ravis de soutenir la technologie de transport verte dans notre ville en fournissant à Royal Mail une camionnette à hydrogène pour fonctionner à partir de son centre de courrier Altens à Aberdeen pour une période d’essai initiale de 12 mois.» Aberdeen est déjà un leader mondial des technologies de transport pionnières et nous, au conseil municipal d’Aberdeen, avons démontré notre engagement en faveur de l’innovation en aidant à financer en partenariat, les premiers bus à impériale à hydrogène au monde. «Nous sommes déterminés à respecter nos obligations environnementales en luttant contre la pollution de l’air tout en faire de la ville un «centre d’excellence» pour l’hydrogène. »Reportage supplémentaire de Press Association.