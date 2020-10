Royal Enfield lance une nouvelle application pour la personnalisation d’usine!

Royal Enfield a lancé l’application de configuration 3D «Make-It-Yours» qui facilite grandement la personnalisation de votre nouvelle moto RE. Actuellement, dans sa phase initiale, Royal Enfield n’a déployé l’application que sur l’Interceptor 650 et la Continental GT 650.

Si les Mahindra Thar sont les voitures les plus personnalisées sur les routes indiennes, alors les Royal Enfield sont les mêmes dans le monde de la moto. La majorité des motos Royal Enfield sont personnalisées avec des pièces de rechange presque immédiatement après leur achat dans la salle d’exposition. Royal Enfield a toujours été au courant de cette tendance et, plus tôt cette année, nous vous avons signalé que RE avait l’intention de proposer une personnalisation de masse de ses produits au niveau de l’usine afin que les clients n’aient pas à se tourner vers les modificateurs de rechange.

À cet effet, Royal Enfield a maintenant lancé l’application de configuration 3D « Make-It-Yours » qui facilite grandement la personnalisation de votre nouvelle moto RE. Avec cette application, vous pouvez personnaliser votre moto Royal Enfield avec de véritables accessoires RE pour accompagner votre moto au moment de la réservation. En effet, vous pouvez directement réserver votre moto via l’application, vérifier votre calendrier de livraison et également effectuer une demande de service via l’application.

Royal Enfield propose une vaste gamme d’accessoires et vous pouvez choisir parmi un certain nombre de permutations et de combinaisons, y compris votre palette de couleurs, les garnitures et les graphiques pour accompagner votre moto. Après avoir testé votre moto à votre goût et réservé la même, la moto sera ensuite construite selon les spécifications du client, avec 24 à 48 heures, dans l’usine de fabrication RE à Chennai.

Actuellement, dans sa phase initiale, Royal Enfield n’a déployé l’application que sur l’Interceptor 650 et la Continental GT 650. La prochaine Meteor 350 sera la prochaine moto à bénéficier de cette application. En fait, le lancement du Meteor 350 a été retardé afin qu’il puisse être lancé avec cette application pour la moto, de sorte que les clients ont la possibilité de personnaliser dès le lancement de la moto. L’application sera également déployée au reste de la gamme de manière progressive.

L’application de configuration 3D « Make-It-Yours » est disponible pour les appareils Android et iOS. Royal Enfield offre également le même service sur son site Web officiel – www.royalenfield.com – ou vous pouvez même visiter n’importe quel concessionnaire 320-Plus RE à travers le pays pour configurer votre vélo. Vous pouvez également opter pour une extension de la garantie et des packages de contrat de maintenance annuel (AMC) via l’application. Cette application sera une énorme capture pour beaucoup d’acheteurs étant donné que la pièce est d’origine Royal Enfield et qu’elle permet à chaque moto d’être tachetée individuellement, et donc d’être unique.