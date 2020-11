Royal Enfield Classic 350 contre Honda H’Ness CB350 Drag Race

Regardez cette vidéo de course rapide entre la BS6 Royal Enfield Classic 350 et la Honda H’Ness CB350. Voyez qui est le plus rapide.

Honda H’Ness CB350 est la dernière offre dans le segment des motos de croisière, combattant les goûts de Royal Enfield Classic 350, Jawa Motorcycles et Bajaj Dominar 250. Voici une course de dragsters avec le croiseur de style rétro le plus populaire, Royal Enfield Classic 350. Tous deux ont un moteur de 350 cm3 mais des puissances différentes.

Au premier tour, vous pouvez voir la CB350 prendre rapidement les devants. Il avance rapidement et à mesure que la course se poursuit, l’écart entre les deux augmente. Le vainqueur du premier tour est le H’Ness CB350, le Classic 350 qui arrive, après quelques secondes. La vitesse de pointe vue sur Classic est inférieure à 120 km / h et celle de la CB350 est de 132 km / h.

Le deuxième tour voit les coureurs changer les motos. Encore une fois, la CB350 prend une avance rapide en réussissant à battre la Classic 350 par une énorme différence. Le sprint 0-60 par CB350 se fait en 4,62 secondes et Classic c’est 5,84 secondes pour le même. Le sprint 0-100 se fait en 7,58 secondes et 9,41 secondes respectivement.

La H’Ness CB350 reçoit un moteur de 348 cm3 refroidi par air qui produit 21 PS et 30,7 Nm de couple maximal, associé à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses. La Royal Enfield Classic 350, quant à elle, produit 20 PS et 28 Nm de couple maximal, toujours avec un engrenage à 5 vitesses. Les chiffres de puissance de ce dernier sont légèrement inférieurs, comme vu ci-dessus.

En termes de poids à vide, le H’Ness est plus léger que le Classic de près de 15 kilogrammes. Alors que Classic est un nom de marque présent dans le monde depuis de nombreuses années maintenant, le H’Ness semble également progresser progressivement dans le tableau des ventes. Alors que le Classic va de Rs 1,52 Lakhs à Rs 1,88 Lakhs, le CB350 a un prix similaire à Rs 1,9 Lakhs (ex-showroom). Cependant, si vous achetez les variantes de base de Classic, elles sont moins chères de près de Rs 40 000.