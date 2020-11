Roy Keane fait exploser l’affichage national des signatures d’été à Tottenham – .

Photo de Matthew Ashton – AMA / Getty Images

Roy Keane a dit ITV Sport (15/11/20 à 23h50) que la signature d’été de Tottenham, Matt Doherty, « devrait être gêné » par la façon dont il a défendu la République d’Irlande hier soir.

C’était une autre défaite pour les Irlandais, alors que le Pays de Galles avait remporté une victoire 1-0 en UEFA Nations League et que l’arrière droit de Tottenham jouait un rôle dans le but de David Brooks pour les Gallois.

Suite à un centre du côté droit, Doherty a perdu sa bataille aérienne avec son coéquipier des Spurs, Gareth Bale, ce qui a conduit les hôtes à marquer.

Keane, spécialiste de la télévision, a joué un rôle critique dans le rôle joué par Doherty dans le but, alors que l’Irlande a subi une nouvelle défaite.

«Je regarde Doherty maintenant et il a 28 ans», a déclaré Keane. «Dan James fait ce qu’il fait, il va au-delà des gens.

«Kieffer Moore leur a donné un peu plus de présence. Bale l’attaque bien. Mais tu regardes Doherty [trying to win the header against Bale at the far post], il a parlé après le match contre l’Angleterre et comment il est embarrassant, pour le moment.

«Eh bien, il devrait être gêné par sa défense.

Le problème auquel l’Irlande est confrontée est qu’elle n’a pas réussi à se qualifier pour l’Euro 2020 retardé, qu’elle perd des matchs et a du mal à marquer des buts.

Tout cela mélangé en un seul n’est pas un bon mélange et les joueurs plus âgés, y compris Doherty, sont interrogés.

