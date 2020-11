Roy Keane critique Aston Villa as sur le devoir de l’Angleterre et défend l’homme de West Ham – .

Photo de Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Roy Keane a dit ITV Football (15/11/20 à 11h25) qu’il «ne peut pas comprendre» pourquoi le défenseur d’Aston Villa Tyrone Mings n’a pas sauté pour le but sur coup franc concédé par l’Angleterre contre la Belgique la nuit dernière.

Declan Rice a commis une faute sur Kevin de Bruyne au bord de la surface de réparation, alors que le score était de 1-0 pour les hôtes, mais Keane a défendu l’homme de West Ham et a estimé qu’il était « très malchanceux » et qu’il a eu « assez de balle » pour que ce ne soit pas un coup franc.

Mais le coup de pied arrêté a été décerné et Dries Mertens l’a dépêché devant Jordan Pickford, avec seulement deux des quatre joueurs de l’Angleterre qui sautent au mur.

Pour les Mings statiques, le ballon a fini par passer au-dessus de sa tête et Keane a clairement indiqué que la raison pour laquelle l’homme de Villa n’avait pas sauté était « au-delà » de lui.

«Le riz est très malchanceux ici [for his tackle on De Bruyne]», A déclaré Keane. «Il en a assez du ballon et tout s’est passé très rapidement. Et ce n’est pas un coup franc.

«Mais vous devez encore vous en occuper. Ce que je ne comprends pas, c’est le mur. Vous devez sauter. Je sais que les gens parlent de joueurs qui le mettent sous le mur. Mais la façon dont il court vers le ballon, Mertens, il va clairement essayer de le fouetter par-dessus le mur.

«Et pourquoi Mings ne saute pas me dépasse! Je ne comprends tout simplement pas. Mais le mur doit sauter!

Photo par Vincent Van Doornick / Isosport

En fin de compte, l’Angleterre a fini par perdre la rencontre 2-0, mais c’est le coéquipier du club de Mings, Jack Grealish, qui a volé la vedette.

Gareth Southgate a donné au meneur de jeu né à Solihull son premier départ en compétition et il l’a pris à deux mains alors qu’il a ébloui les Belges sur tout le terrain.

Cette performance à elle seule a poussé les critiques les plus sévères de Grealish à se lever et à se rendre compte que l’Angleterre devrait construire l’équipe autour de la star florissante.

