Round Up: les nouveaux aperçus pratiques de Cyberpunk 2077 sont très positifs

Une poignée de médias chanceux ont récemment mis la main sur Cyberpunk 2077, et maintenant ils sont libres de nous raconter tout leur temps avec le RPG du monde ouvert. Pour autant que nous le sachions, ces aperçus sont basés sur la version PC du jeu, diffusés directement à l’auteur. Mais même avec les obstacles que la pandémie de coronavirus a fournis, les impressions de Cyberpunk 2077 semblent être très positives.

Nous avons rassemblé un certain nombre de ces aperçus ci-dessous, avec quelques citations de choix.

Quatre heures, alors: ça sonne beaucoup mais ce n’est rien dans un jeu comme celui-ci. Cyberpunk 2077 est un jeu qui consiste à être dans un monde et à le colorer progressivement, en remplissant une carte avec les gens que vous rencontrez et les endroits que vous rencontrez. C’est un terrain de jeu plein d’opportunités et un terrain de jeu auquel j’ai hâte de revenir en novembre. C’est un jeu qui consiste à décider qui vous voulez être. Ce n’est pas écrit, c’est ouvert. Qui sera ton V?

Il me reste dix minutes, alors je fais encore un peu le tour de la ville. Le soleil se couche, projetant une lueur dorée sur les rues grouillantes de Watson. Je panoramique la caméra autour de la voiture pendant que je conduis, regardant la lumière du soleil plonger sur la carrosserie, passant devant des palmiers, des sex-clubs, des nouilles et d’autres aperçus alléchants de la vie nocturne de la ville. Et je suis frappé par la prise de conscience que tout cela – tout ce que j’ai vu jusqu’à présent – est juste une district. Si le reste de la ville est aussi dense, en couches et débordant de distractions, Cyberpunk 2077 va dévorer une grande partie de ma vie. Et je vais le laisser.

Il se passe beaucoup de choses Cyberpunk 2077. Night City bourdonne avec un mélange vertigineux de vie organique et de corporatisme effréné, un macrocosme de chaque résident qui tranche dans leur corps pour installer de meilleurs yeux, des jambes plus fortes, des muscles plus résistants. Le jeu est plein d’événements aléatoires – des poursuites en voiture sauvage, des situations d’otages et des guerres de gangs explosives apparaissent constamment pendant que vous conduisez à travers la métropole massive – et des systèmes complexes comme les divers arbres d’avantages et les mini-jeux de piratage, qui vous demandent tous les deux de vous immerger complètement d’une manière que peu de jeux font de nos jours. Pendant mes quatre heures avec la démo, c’est devenu plus qu’un peu écrasant d’essayer de garder une trace de tout. Mais rien ne semble superflu ou artificiel.

Il est clair que c’est exactement pour cela que le jeu a été conçu. CD Projekt Red nous a simplement donné les outils avec Cyberpunk 2077 pour créer nos propres histoires parmi celles des leurs. J’ai hâte de voir ce que Night City a à offrir d’autre.

Je n’ai pas pu expérimenter ce que c’était de traverser toute la ville en raison de certaines contraintes d’histoire, mais même si je lisais bien ma carte, je pense que je voyais à peine une petite partie de ce que Watson seul avait à offrir . Je n’ai vraiment pu acheter que de nouvelles armes et je n’ai même pas pu vérifier quel type de mode futuriste était disponible, et je suis curieux de voir quel type d’équipement spécial nous pourrons éventuellement trouver et fabriquer. Cyberpunk 2077 s’annonce certainement comme un endroit passionnant à explorer.

