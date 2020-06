Roswell, Nouveau-Mexique: Notes de la saison deux

ANAHEIM, CALIFORNIE – 23 AOÛT: Ewan McGregor de ‘Untitled Obi-Wan Kenobi Series’ a participé aujourd’hui au Disney + Showcase au Disney’s D23 EXPO 2019 à Anaheim, en Californie. ‘Untitled Obi-Wan Kenobi Series’ sera diffusé exclusivement sur Disney +, qui lance le 12 novembre. (Photo de Jesse Grant / Getty Images pour Disney)

Depuis un certain temps, Disney prépare une émission Disney + sur Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor revenant au rôle du Jedi Padawan devenu maître qu’il a joué dans les préquelles. C’est encore un chemin à l’avenir, mais évidemment Guerres des étoiles les fans sont ravis de la perspective de revoir ce personnage emblématique, et Ewan McGregor pourrait juste s’ennuyer suffisamment en quarantaine pour laisser échapper quelques détails.

S’exprimant sur le podcast ACE Universe, McGregor n’a pas pu révéler grand-chose sur l’émission, mais il a dit qu’il utiliserait la même technologie révolutionnaire utilisée sur l’ensemble de Le Mandalorien. Appelée Volume, cette technologie permet aux acteurs de travailler sur des décors virtuels construits à partir de diodes électroluminescentes (LED) qui peuvent refléter le paysage de la scène filmée. C’est comme la prise de vue sans jamais quitter le studio.

« Je ne sais pas si vous avez vu les coulisses de Le Mandalorien série, mais ils utilisent cet écran incroyable « , a déclaré McGregor. « Et je ne commence même pas à savoir comment ça fonctionne mais c’est assez incroyable. »

Donc, quand vous êtes sur le plateau, si vous êtes dans un paysage de neige ou quelque chose, quand vous regardez autour de vous, vous voyez cela. Cela vous donne l’impression d’être dans un endroit. Je pense que ça va être plus… ça va se sentir réel pour nous, pour les acteurs, et je pense que nous allons utiliser une partie de cette technologie dans notre émission.

Je vais supposer qu’il utilisait juste une tempête de neige comme exemple aléatoire et ne faisait pas allusion à ce qui attend Obi-Wan dans ce nouveau spectacle. Il a lieu après La vengeance des Sith mais avant Un nouvel espoir, quand Obi-Wan est en exil sur Tatooine. C’est traditionnellement une planète désertique, mais qui sait s’il a fait un voyage ou deux hors du monde dans les années qui ont suivi?

Selon McGregor, la série Obi-Wan n’a toujours pas de titre, mais bien sûr, les fans sont déjà pleins de suggestions:

Je regarderais.

« Je ne sais pas comment ça va s’appeler », a déclaré McGregor. « Je sais en quelque sorte de quoi il s’agit, mais je ne vais pas vous le dire. » Façon de taquiner.

L’émission Obi-Wan a en fait traversé un peu de bouleversement avant que la peste ne frappe, Disney mettant au rebut certains des scripts originaux qu’il avait et retournant à la planche à dessin avec un nouvel écrivain. Avec un peu de chance, il est maintenant à pleine vitesse… dès qu’il est sûr de tirer à nouveau.

