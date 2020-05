ROSE CITY COMIC CON de septembre annulé en raison d’un coronavirus

Crédit: LeftField Media



Le Rose City Comic Con de Portland, en Oregon, qui devait avoir lieu du 11 au 13 septembre au Portland Convention Center, a été annulé.

Un communiqué des organisateurs de la fraude, LeftField Media, mardi, indique que l’incertitude du risque lié à la pandémie de COVID-19 est à blâmer. Il s’agit de l’un des premiers événements de bandes dessinées d’automne (bien que techniquement fin d’été) à être officiellement annulé en raison d’un coronavirus.

Voici la déclaration de Leftfield Media sur Rose City Comic Con:

« C’est avec une grande tristesse que nous tendons la main aujourd’hui pour vous annoncer que l’édition de septembre 2020 de Rose City Comic Con en Oregon, prévue du 11 au 13 septembre 2020 au Oregon Convention Center de Portland, est désormais annulée.

«Nous avons placé la santé, la sécurité et le bien-être de notre équipe, de nos clients, de nos partenaires, de notre famille et de nos amis au-dessus de toutes les autres priorités et ces valeurs restent les plus importantes pour nous. À la lumière de l’orientation gouvernementale et des avis généraux de santé publique un événement en face à face n’est pas possible pour le moment avec l’impact continu de la pandémie de COVID-19 et le gouvernement a publié l’état d’urgence en Oregon. «

Selon le communiqué, AwesomeCon de LeftField Media devrait toujours avoir lieu à Washington, DC en décembre.