Qui était Rosa Bonheur, peintre bordelaise à l’honneur sur Google ?

C’est le 200e anniversaire de la naissance de la peintre française Rosa Bonheur aujourd’hui, le 16 mars, et Google Doodle lui a rendu hommage avec une figurine animée de Rosa Bonheur peignant un troupeau de moutons sur une toile.

Rosa Bonheur est née le 16 mars 1822 à Bordeaux, en Gironde, l’aînée d’une famille d’artistes. Sa mère, Sophie Bonheur, était professeur de piano et son père, Oscar-Raymond Bonheur, était un peintre de paysages et de portraits qui encourageait les talents artistiques de sa fille.

Rosa Bonheur était surtout peintre animalier mais aussi une sculptrice, dans un style réaliste. Parmi ses tableaux, citons Labourage nivernais, exposé pour la première fois au Salon de Paris de 1848 et qui se trouve aujourd’hui au Musée d’Orsay à Paris, et Le marché aux chevaux, exposé au Salon de 1853 (terminé en 1855) et qui se trouve aujourd’hui au Metropolitan Museum of Art, à New York.

Rosa Bonheur a été largement considérée comme la femme peintre la plus célèbre du XIXe siècle.

