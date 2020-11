Rooney pourrait amener Darren Fletcher dans le comté de Derby s’il est nommé – .

in

Selon The Mirror (15/11, p75), Darren Fletcher est «susceptible» de rejoindre Wayne Rooney dans le comté de Derby alors qu’il poursuit le poste de direction.

Les Rams se sont séparés de Philllip Cocu samedi après-midi et la recherche d’un nouveau manager est maintenant en cours.

Rooney sera probablement le favori pour le poste et a été nommé responsable par intérim aux côtés de Shay Given, Liam Rosenior et Justin Walker.

L’ascension fulgurante de Ryan Christie pour le Celtic et l’Ecosse | Avec John Hughes

mariée

740720

L’ascension fulgurante de Ryan Christie pour le Celtic et l’Ecosse | Avec John Hughes

/static/uploads/2020/11/678456_t_1605301231.jpg

678456

centre

Ce serait le premier travail de direction de Rooney, et il pourrait faire appel à l’ancien coéquipier de Manchester United Fletcher pour l’aider s’il est nommé remplaçant de Cocu.

Fletcher a accumulé près de 350 apparitions pour United et a joué aux côtés de Rooney pendant près de 15 ans dans un passage réussi ensemble à Old Trafford.

Depuis son départ de Stoke City en 2019, Fletcher a été entraîneur avec United au niveau des jeunes en plus de fonctions d’experts, mais pourrait maintenant décrocher son premier rôle d’entraîneur majeur avec Derby.

Photo par Alex Livesey / Getty Images

Rooney voudrait apparemment faire appel à son propre entraîneur s’il devenait le remplaçant de Cocu, et Fletcher est considéré comme l’un des principaux prétendants.

Rooney, Given, Rosenior et Fletcher ont beaucoup d’expérience en Premier League depuis le sommet de leurs journées de jeu, et ils seraient chargés de ramener Derby au sommet de la hiérarchie – ce que Cocu était loin d’atteindre.

Photo de James Baylis – AMA / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, « Il n’est pas ce à quoi je m’attendais »: Ox commente le joueur de Liverpool à 8 millions de livres sterling

Partager : Tweet