Ronan Keating ne se remettra jamais de la mort de Stephen Gately

Ronan Keating a admis qu’il pleurait toujours son regretté coéquipier de Boyzone, Stephen Gately, et ne pense pas qu’il se remettra jamais complètement de sa mort en 2009.

Ronan Keating n’acceptera «jamais» la mort de Stephen Gately.

Le chanteur de ‘Forever Ain’t Enough’ manque toujours à son regretté camarade de groupe Boyzone – décédé de causes naturelles il y a 11 ans – et a encore du mal à croire qu’il est «parti».

Il a dit: «C’est horrible. C’est absolument hideux. Vous ne l’acceptez jamais, vous essayez simplement de le gérer et de passer à autre chose. C’est encore dur. Il me manque tout le temps. Il était une si grande lumière brillante. Il est difficile de croire qu’il est parti.

Bien que Boyzone ne soit plus ensemble, Ronan parle toujours régulièrement à Shane Lynch, Mikey Graham et Keith Duffy.

Parler à nouveau! magazine, il a déclaré: « Je leur parle tout le temps. Nous ne nous voyons pas beaucoup à la minute à cause de Covid, mais nous nous parlons toujours. »

Le chanteur de 43 ans est à l’honneur depuis la formation de Boyzone en 1993 et ​​il est le plus fier du fait qu’il chante encore aujourd’hui et qu’il puisse apporter de la joie aux gens.

Interrogé sur le point culminant de sa carrière, il a déclaré: «La longévité. Je sais que c’est un cliché, mais être toujours là.

«Quand vous regardez les moments que nous traversons et que les gens se débattent vraiment, si je peux donner du bonheur avec ma musique, c’est génial.

« J’espère avoir aidé les gens à traverser des moments difficiles. »

Mais le hitmaker « Life is a Rollercoaster » a admis que tout n’avait pas été simple pour sa carrière au fil des ans.

Il a dit: « Il y a eu des bons et des mauvais moments. Vous avez des choses qui ne fonctionnent pas et des choses qui fonctionnent.

« Ce n’est pas toujours un lit de roses – vous devez prendre le bon avec le mauvais et continuer. »

