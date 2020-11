Ronan Keating: Je gravirai le mont Everest

2020-11-14 07:00:04

L’ancienne star de Boyzone, Ronan Keating, veut escalader la plus haute montagne du monde, le mont Everest.

Le chanteur de ‘Forever Ain’t Enough’ sait que ce serait un énorme défi de gravir le plus haut sommet du monde, mais il est prêt à se pousser avec une formation pour être au bon endroit pour s’attaquer à la montagne.

Il a dit: «J’adorerais escalader le mont Everest. Il faut environ trois mois pour l’escalader, donc ce serait beaucoup d’entraînement et beaucoup d’engagement et de temps. Mais je serais tellement partant pour ça. »

Cependant, Ronan – qui a trois enfants, Jack, 21 ans, Missy, 19 ans et Ali, 15 ans, avec sa première épouse Yvonne, et Cooper, trois et sept mois, Coco avec son conjoint Storm – peut avoir du mal à s’intégrer à la formation. comme il l’a admis, son plus grand défi parental est de s’assurer qu’il a assez de «temps» pour ses cinq enfants.

Interrogé sur son plus grand défi parental, il a déclaré: « Je suppose que le temps est la chose la plus difficile. S’assurer que vous avez du temps pour tous. »

Le hitmaker « Life is a Rollercoaster » a plus aimé être à la maison au milieu de la pandémie de coronavirus parce qu’il a vu tellement de jalons de sa petite fille.

Il a dit: Pour moi, cela a été une bénédiction d’être à la maison. Little Coco est né quatre jours en lock-out et ce fut une période unique.

«Mais je n’ai jamais passé autant de temps à la maison en une seule course, donc être là pour chaque changement de couche, chaque fois qu’elle se réveillait, et chaque bain était tout simplement magnifique.

« C’était génial d’en faire partie. »

L’ancien chanteur de Boyzone a admis qu’il était à la fois un père «cool» et «embarrassant» et bien que ses enfants soutiennent sa carrière, il ne fait pas le genre de musique qu’ils veulent écouter.

Il a dit: « » Je peux être cool et embarrassant. Je suppose que certains jours [the music] c’est cool et certains jours ce n’est pas le cas.

«C’est le problème avec les enfants, n’est-ce pas? Ils changent tout le temps.

«Mes enfants plus âgés aiment la musique urbaine, le hip hop et le rap, donc ma musique ne serait pas nécessairement leur truc. Mais ils sont toujours brillants à ce sujet.

«Ils me donnent leur critique sur mes chansons sur l’album et j’adore ça.

« Je les implique tout le long. »

