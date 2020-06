Ron Pearlman entre dans la guerre de Twitter avec le sénateur Ted Cruz

Ron Pearlman, Hellboy lui-même, n’est pas étranger à se battre avec les conservateurs sur les réseaux sociaux. Lundi cependant, il s’est retrouvé dans une guerre de mots avec le sénateur Ted Cruz du Texas. C’était en fait vraiment bizarre, avec Cruz plongeant dans un combat qui se poursuit avec Pearlman et Rep. Matt Gaetz. Gaetz a déclaré qu’il allait présenter un projet de loi obligeant les athlètes des équipes USSF à se présenter à l’hymne national. Ron Pearlman a tweeté à Gaetz et au président Trump en disant: « L’équipe américaine de football a appelé et vous l’avez deviné … a déclaré qu’elle ne pouvait pas en dire moins sur ce que vous deux dipsh pensez. » Les deux allaient et venaient, et pour une raison quelconque, Ted Cruz a décidé de s’enfoncer le nez.

Écoutez Hellboy. Vous parlez du bon jeu lorsque vous avez du maquillage et des cascadeurs hollywoodiens. Mais je parierai 10 000 $ – à l’organisme de bienfaisance non politique de votre choix – que vous ne pourriez pas durer 5 minutes dans le ring de lutte sans @Jim_Jordan sans être épinglé. Vous êtes prêt? Ou votre publiciste dit-il trop risqué? https://t.co/eRerYVe5kj – Ted Cruz (@tedcruz) 15 juin 2020

Pearlman a répondu en nature:

Attends, c’est TU Ted Cruz? Putain de merde! Est-ce le même gars qui a laissé le petit Donnie appeler sa femme un chien et son père un assassin et qui l’embrasse maintenant? Yo, je peux avoir ton autographe? https://t.co/6QDwCaEkpv – Ron Perlman (@perlmutations) 15 juin 2020

C’est super drôle, et ça aurait pu s’arrêter là. Mais ce n’était pas le cas.

Je vous dis quel nounours, car mentionner Jim Jordan et la lutte est… problématique, pourquoi ne dirions-nous pas de le baiser et de le faire vous et moi? Je donnerai 50k à Black Lives Matter et vous pourrez garder tout l’argent du contribuable que vous pensiez dépenser. https://t.co/6QDwCaEkpv – Ron Perlman (@perlmutations) 15 juin 2020

Je comprends, tu es riche. Mais, apparemment, doux. Vous semblez vraiment effrayé de lutter contre Jordan (que vous continuez d’insulter). Vous ne pouvez pas supporter la chaleur? Besoin d’une manucure? https://t.co/giLnJjZNKr – Ted Cruz (@tedcruz) 15 juin 2020

représentant Jim Jordan BTW a lutté et a été impliqué dans la connaissance des abus sexuels en cours à l’école. Donc, pas exactement un pilier d’honneur. Pourtant, Cruz a continué à demander à Ron Pearlman de le combattre. Pearlman a mis fin au combat avec ces joyaux.

Revenons à la soumission ted. jim jordan est trop facile, juste une petite garce. Mais tu es en peluche, tu parles de New York chaque fois que tu en as l’occasion. Ma ville natale. C’est personnel. Allons mofo! – Ron Perlman (@perlmutations) 15 juin 2020

Teddy, Teddy, quel genre de muthafucka propose d’avoir un autre mec, probablement endormi à l’époque, pour botter le cul d’un autre mec? https://t.co/v7EFmP1Mqe – Ron Perlman (@perlmutations) 15 juin 2020

C’est le moment où nous vivons, où les acteurs et les sénateurs américains assis se disputent sur la lutte contre les autres sur les réseaux sociaux. Bien que tout cela soit certes drôle comme l’enfer, il est plus triste de voir ce type de chose apparaître.

Même Gaetz dit certaines choses à Ron Pearlman à propos de son Fils de l’anarchie rôle, le qualifiant de « guerrier de la justice raciale » qui « n’a eu aucun problème à Hollywood dépeignant le chef suprémaciste blanc d’un gang de motards ». l’a conduit nulle part. Perlman a répondu en disant que c’était « si gratifiant de jouer a-h – s à la télévision. Dites-moi monsieur, comment est-ce vraiment le cas? » Je suis à peu près sûr que ces deux hommes ont plus de choses à se soucier que de combattre Clay de SOA.

