Ron Howard fait un Oscar Bait – / Film

En 2016, JD Vance a publié ses mémoires Hillbilly Elegy, qui est devenu une sensation dans tout le pays après l’élection de Donald Trump, les experts des médias se démenant pour comprendre l’influence de Trump sur les États de la ceinture de rouille, ou «pays Trump», comme on l’a surnommé. Quatre ans et une défaite à l’élection présidentielle de Trump plus tard, Ron Howardadaptation de Hillbilly Elegy frappe Netflix et le circuit des prétendants aux Oscars, avec des performances transformatrices de décors des nominés aux Oscars Glenn Close et Amy Adams. C’était peut-être le mauvais timing, ou l’appât flagrant des Oscars, mais Hillbilly Elegy n’a pas été bien accueilli par les critiques dans leurs critiques récemment publiées.

Voir notre tour d’horizon des Hillbilly Elegy critiques et premiers buzz ci-dessous.

Avant de passer aux critiques, voici quelques réactions de Twitter à Hillbilly Elegy, qui vont de l’aversion véhémente à l’apathie, avec quelques éloges pour les performances de Glenn Close et Amy Adams.

Cela va sans dire: Amy Adams mérite mieux que HILLBILLY ELEGY. Elle a déjà fait une performance fantastique, empathique et ancrée en tant que femme de la classe ouvrière… dans THE FIGHTER! Je suis donc déconcerté par chacune de ses scènes ici jouant comme si c’était celle de son montage de clip des Oscars. pic.twitter.com/0phsc9uxX6 – Marshall Shaffer (@media_marshall) 10 novembre 2020

HILLBILLY ELEGY: Je me fichais du film ou des performances. Structurellement, c’est un gâchis et dans l’ensemble, douloureusement inintéressant. Et je dis cela comme quelqu’un qui aime les histoires d’outsider. Ce n’est jamais un bon signe quand «Pourquoi devrais-je m’en soucier?» c’est ce que vous vous demandez après un film. – Tomris Laffly (@TomiLaffly) 10 novembre 2020

tellement je n’ai pas détesté #HillbillyElegy, mais je ne peux pas non plus vraiment défendre son existence et son manque d’impact. c’est extrêmement au milieu de la route pour oublier – Candice Frederick (@ReelTalker) 10 novembre 2020

Amy Adams et Glenn Close élèvent bien mais #HillbillyElegy est juste le mauvais film au mauvais moment et ressemble à l’équivalent cinématographique de «toutes les vies comptent» et il y a «des gens très bien des deux côtés». L’histoire de JD Vance se déroule comme une bobine du dimanche matin de la chaîne Hallmark. pic.twitter.com/gY3jBl1LJd – Clayton Davis (@AwardsCircuit) 10 novembre 2020

Et maintenant, les critiques, qui sont toutes assez négatives pour le drame de Ron Howard aux Oscars.

Appels Vanity Fair Hillbilly Elegy « Appât de prestige qui utilise un leurre terriblement rouillé, jeté avec une fierté insouciante de son navire de fous d’Hollywood, »

Comme le pire type d’adaptation de mémoire, chaque scène de Hillbilly Elegy est un événement. Le jour du combat, le jour de l’arrestation, le jour du mauvais dîner avec l’avocat arrogant qui se moque de l’éducation de JD. Cette dernière scène se trouve également être le jour même où JD découvre que sa mère a rechuté et est à l’hôpital. Le film ne laisse pratiquement aucune place à tout ce qui est quotidien, à tout ce qui est habituel, ce qui pourrait donner à l’histoire une sorte de texture humaine subtile et faire en sorte que les choses dramatiques atterrissent réellement avec l’impact attendu. Tout cela hurle tout le temps, une litanie épuisante de mauvais moments qui rend l’histoire de la famille à peu près dénuée de sens.

La Playlist a écrit que le film «échoue en tant que drame» et est «encore pire en tant que commentaire», perdant même les thèmes sociopolitiques de son texte original, les mémoires du même nom de JD Vance, qui ont explosé à la suite des élections de 2016. après que les médias se soient précipités vers la représentation «authentique» du pays Trump:

Basé sur les mémoires de JD Vance, le «nationaliste» autoproclamé, et réalisé par Ron Howard avec la subtilité d’une symphonie de marteau, «Elegy» n’est pas le pire film de l’année (même s’il est en haut – ou en bas – là-bas), mais c’est la plus éhontée, une pièce nue pour les récompenses et le prestige qui n’a même pas le courage des convictions de sa matière source sommaire.

La critique de Vox Alissa Wilkinson appelle Hillbilly Elegy «Peut-être le pire film que j’ai vu depuis des années», écrit:

Je suis surpris que ce soit aussi mauvais que ça. Écrit pour l’écran par Vanessa Taylor (La forme de l’eau, Hope Springs) et réalisé par Ron Howard, il est hollywoodien distrayant, l’idée d’un riche de ce que c’est que d’être une personne pauvre, une tentative sourde de ton pour apaiser un type très particulier de culpabilité libérale en réifiant ce qui a causé la culpabilité en premier lieu. Et, peut-être pire que tout, c’est un film très terne.

Variety loue les performances d’Amy Adams et Glenn Close pour leur «flamboyance à la maison», mais appelle Hillbilly Elegy «L’adaptation par ailleurs trop sûre de Ron Howard»:

Tant que Close joue une tempête digne de récompense (sa performance est en fait assez méticuleuse), «Hillbilly Elegy» n’est jamais moins que vivante. Adams joue elle-même une pièce maîtresse, mais aussi habile que soit sa performance, elle ne nous amène jamais à regarder Bev avec pitié et terreur.

Indiewire loue «une excellente performance de Glenn Close», mais écrit «cette adaptation apolitique ne peut pas sauver les mémoires de JD Vance de son propre intérêt». La revue écrit:

«Hillbilly Elegy» est – pour le meilleur ou pour le pire – exactement le genre de milquetoast et de capital – «E» Film empathique que vous attendez d’un groupe de libéraux hollywoodiens à partir des mémoires de Vance. Le matériel source a été dépouillé de sa tendance libertaire (en plus de tout autre commentaire social) et sablé en quelque chose qui ressemble plus à un épisode criard de «This Is Us» à la fois dans sa structure et dans son ton qu’une préhistoire du L’ère Trump ou une caricature de ceux qui en ont profité.

Mike Ryan d’Uproxx pense qu’il ne sait pas «qui Hillbilly Elegy est pour. Eh bien, sauf peut-être JD Vance. Il écrit:

Il y a une différence entre cela, faire preuve d’empathie pour quelqu’un qui a vraiment du mal, et juste un «électeur Trump». Il y a beaucoup de gens qui réussissent qui sont des électeurs de Trump. Et, à ce stade, je me fiche vraiment à ce stade de ce qui les motive.

Dans son examen, AV Club espère que «Hillbilly Elegy [will] marque la fin des mythes de l’ère Trump sur la classe ouvrière blanche »:

Pour lui donner juste une petite miette de crédit, Hillbilly Elegy, le nouveau film de Ron Howard basé sur les mémoires du même nom de JD Vance en 2016, ne joue pas comme une excuse pour le racisme toxique de l’Amérique blanche. Mais comme ceux-là New York Times profils, il considère ses sujets comme des animaux de zoo, offrant les mêmes stéréotypes persistants sur les Appalaches – à savoir, qu’il est plein de gens trop ignorants pour se rendre compte qu’ils sont victimes de leurs propres mauvais choix – colportés par le livre de Vance.

The Hollywood Reporter a été l’une des critiques les plus aimables, qualifiant le film de «portrait sympathique mais moins qu’émouvant de vies difficiles»:

Quelles que soient les leçons qu’il voudrait donner, Hillbilly Elegy ne romance pas ses sujets ou n’emballe pas leurs luttes dans des bromures ou une rédemption de pierre angulaire. En fin de compte surtout, le réalisateur et Basso donnent un poids convaincant à la friction entre responsabilité familiale et ambition personnelle. Il y a des moments qui résonnent ou atterrissent avec la planéité du cliché, mais il y a aussi des observations pointues à travers la fracture urbaine-rurale.

Hillbilly Elegy fait ses débuts dans certains cinémas du pays cette semaine avant ses débuts en streaming Netflix sur 24 novembre 2020.

