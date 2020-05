‘Romancing the Stone’ est une aventure amusante et sexy – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Romancer la pierre

Où vous pouvez le diffuser: Hulu

Le Pitch: Quand la sœur d’une romancière est kidnappée, la romancière se retrouve plongée dans une aventure tourbillonnante dangereuse qui convient à l’un de ses livres – y compris la rencontre avec un bel inconnu impétueux qui l’aide dans sa quête. Mais peut-on lui faire confiance?

Pourquoi il est essentiel de visualiser la quarantaine: Depuis que la saison des films d’été de 2020 a été considérablement modifiée (c’est le moins que l’on puisse dire), le moment semble maintenant idéal pour faire un voyage en 1984 et regarder l’un des meilleurs blockbusters d’été de cette décennie dans le cinéma américain. Robert Zemeckis dirigé Romancer la pierre, une combinaison d’action, d’aventure et de romance qui frappe à peu près tous les rythmes que vous pourriez souhaiter de ces genres. Deux des acteurs les plus en vogue de l’époque jouent dans une aventure palpitante à travers le monde, avec leurs personnages se précipitant dans des lieux exotiques avec des enjeux de vie ou de mort. Il gouverne.

Retour vers le futur est à peu près un film parfait, mais l’année précédente, Zemeckis était dans un type de blockbuster très différent avec Romancer la pierre. C’est une histoire vaste et pleine de dangers, de romance et de cœur – le genre de chose qui devrait être visionnée pour tous ceux qui aiment les films d’aventure. Pour toute la merde qu’il prend (souvent à juste titre) pour son obsession de la fin de carrière avec la technologie, ce film est l’opposé polaire: un film analogique tactile qui n’a presque aucun effet visuel, s’appuyant plutôt sur ses personnages, des environnements magnifiques et véritablement passionnants histoire pour le mener à bien. La direction de Zemeckis est exquise: l’action est mémorable et magnifiquement mise en scène et la performance de chaque acteur est parfaitement calibrée, résultant en un merveilleux équilibre entre le contemporain et le classique.

La chimie entre Michael Douglas et Kathleen Turner, tous deux transpirant à travers les jungles sud-américaines, est hors des charts, avec Douglas entrant dans l’archétype fanfaron de Han Solo et Turner passant d’une romancière solitaire et solitaire à une femme qui sait ce qu’elle veut et qui la poursuit activement. Une grande partie de la raison pour laquelle ce film fonctionne est due à son excellent scénario, du scénariste Diane Thomas. Malheureusement, elle a été tuée dans un accident de voiture un an après Romancer la pierre Je suis déçu que nous ayons perdu un talent aussi prometteur avant de voir ce que sa filmographie aurait pu devenir, je suis reconnaissante qu’elle ait donné au monde cette incroyable pièce de narration, qui devrait être largement reconnue comme parmi les meilleurs films de chasse au trésor jamais réalisés. Si vous n’avez pas vu ce film, faites-vous plaisir et regardez-le. (Si absolument rien d’autre, ça vaut le coup pour Danny DeVitoLe rôle de soutien amusant pendant qu’il poursuit les pistes à travers la jungle.)

