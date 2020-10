Roland Garros: One man’s land – tennis

Lorsque Rafael Nadal est redevenu professionnel en 2001, ressemblant beaucoup à un surfeur qui est tombé sur un court au bord du rivage, le record de la plupart des tournois du Grand Chelem en tennis masculin était de 13. Pete Sampras finirait par en ajouter un de plus à sa propre collection par an. plus tard, avec le dernier match de sa carrière. Mais lorsque Nadal a remporté ses premiers points ATP à Séville en septembre, tous âgés de 15 ans et avec une réputation presque aussi vieille, le total de Sampras aux Majors était de 13.

Maintenant, Nadal en a autant à un seul Majeur, l’Open de France; un lieu si parfaitement dominé par lui que Roland Garros s’est depuis longtemps transformé de son arrière-cour à sa caverne personnelle. Avant Nadal, le plus gros coup à Paris – le plus impitoyable des quatre Chelem – était le six de Bjorn Borg.

Maintenant, ce nombre sera ce que Nadal voudra qu’il soit.

Il en a déjà 13, un chiffre si farfelu que Roger Federer l’a qualifié de «l’une des plus grandes réalisations sportives». Pas de tennis, mais tout le sport. Après que Nadal soit allé là où personne n’était allé en franchissant la barre des deux chiffres à Paris en 2017, les organisateurs non partisans ont déployé une bannière de la taille d’un stand qui a aveuglé les spectateurs payants d’un stand entier tout au long de la cérémonie de présentation. Tout cela pour faire passer un message simple – «Bravo Rafa».

Depuis lors, Nadal a hissé la Coupe des Mousquetaires au nom éblouissant à trois reprises, ce qui représente autant de chelem que la carrière d’Andy Murray dans les majors; ajoutez deux autres titres de l’US Open, et vous avez l’équivalent de l’ensemble des Slams de Lleyton Hewitt. Ou celle de Marat Safin. Ou celui de Jim Courier. Ils sont tous excellents, alors faites votre choix.

L’histoire est souvent forgée en allant à contre-courant de la tradition; même techniquement parlant, il n’y a jamais eu de joueur comme Nadal. Les grands joueurs de tous les temps ont tendance à façonner les futures stars à leur image. Rod Laver, Sampras et Federer sont taillés dans un type de tissu particulier. Ivan Lendl, Andre Agassi et Novak Djokovic sont comme des générations différentes du même système d’exploitation, reconditionné avec des avancées nuancées dans le logiciel.

Le style de Nadal n’a pas d’antécédents. Et après près de deux décennies et 20 Slams d’inspiration, il n’a engendré aucun descendant non plus. Regardez autour du circuit professionnel et vous apercevrez un certain nombre de joueurs nés du prototype Djokovic ainsi que quelques élégants Baby Federers. Mais le jeu fouetté, ultra-performant et propulsé par la gauche, une expérience alimentée par de hautes tensions d’adrénaline à un kilomètre derrière la ligne de base, appartient à Rafa seul. Cela le rend unique. Cela le rend absolu.

Cette pièce systémique a été créée avec une vision singulière. Complètement reconstitué par son oncle sur les courts de boue de Majorque, le but initial (et unique) de Nadal était d’être l’antithèse du plus grand joueur du monde de l’époque, Federer – coup pour coup, surface pour surface et habitude pour habitude. Mais comme tous les médecins de laboratoire mythiques le découvrent tôt ou tard, la création de l’oncle Toni en voulait aussi plus.

Avant que Nadal ne remporte son premier Chelem en dehors de Roland-Garros, Federer avait déjà remporté 12 tournois majeurs. Dans neuf d’entre eux, les Suisses n’ont eu à dépasser ni Nadal ni Djokovic. Nadal, d’autre part, a dû battre Federer en cours de route dans chacune de ses six premières majeures – les quatre titres de Roland Garros, sa première conquête à Wimbledon, ainsi que sa seule couronne à l’Open d’Australie. Le spécialiste de la terre battue était maintenant un joueur de tous terrains.

Alors que Federer est passé du «plus grand de l’histoire» à «l’un des plus grands de l’histoire» dans les humbles discours d’acceptation de Nadal, l’Espagnol a trouvé de nouveaux dieux pour rivaliser et dominer. Dimanche, il a participé à une neuvième finale du Grand Chelem avec Djokovic, qui n’a égalé que le record d’apparitions qu’il avait précédemment détenu avec Federer. Federer avait été battu à six de ces occasions et hier, Nadal a fait pencher la balance sur le Serbe avec une cinquième victoire.

La vérité, cependant, est que le plus grand rival de Nadal a été son corps. Pour un homme qui a dû affronter Federer dans la première moitié de sa carrière et Djokovic dans la seconde en cours, les plus grands ennemis de Nadal ont été ses genoux, ses épaules, ses mollets et même ses orteils boursouflés. Ces blessures l’ont forcé à se retirer de la défense de ses titres à Wimbledon en 2009 et à l’US Open en 2014.

Ensuite, un ensemble différent de blessures a assuré ses seules années sans Slam, l’abdomen en 2015 et le poignet gauche en 2016. Pourtant, aucune blessure n’a encore entaché l’esprit de Nadal; il trouve simplement un moyen de se lever après chaque nouvelle chute, de dépoussiérer la boue de son pantalon et de repartir.

À 34 ans, Nadal est un être physique très différent de celui qu’il était dans l’adolescence et la vingtaine. Les changements à un niveau superficiel sont facilement visibles: les biceps sont moins déchirés, les verrous ont cédé la place à un peigne et les shorts ont rétréci. Mais la férocité de sa pièce est restée intacte; peut-être même amélioré, grâce à un service plus pénétrant et à son jeu net au filet. Cela rend donc la soirée de sa carrière tout aussi scandaleuse dans sa promesse à l’aube.

Si le premier Nadal était programmé pour enrôler le plus grand, ce qu’il a fait maintenant, alors le dernier avatar est déterminé à se retirer du peloton. Au cours de la dernière décennie seulement, il a remporté quatre US Open, une surface théoriquement et techniquement inadaptée à son ensemble précis de compétences. Même s’il ne devait pas gagner un autre Chelem sur les courts durs ou sur l’herbe, il y a toujours Paris.

Il viendra un jour, au fur et à mesure qu’il vieillira, sinon plus lentement, où Nadal donnera la priorité au swing sur terre battue d’un calendrier de tennis sur toutes les autres jambes. Et c’est à ce moment-là qu’il sera le plus dangereux, avec pour seul objectif un tournoi qui compte plus pour lui que les autres, l’Open de France.

A Paris, les possibilités de Nadal ont toujours été infinies.

Partager : Tweet