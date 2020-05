Rohit Sharma et AB de Villiers figurent dans le meilleur ODI XI à n’avoir jamais remporté la Coupe du monde

Une médaille de la Coupe du monde ICC est l’un des prix les plus convoités par tout joueur entrant dans le jeu ODI moderne.

Il y a des joueurs comme Ricky Ponting, Adam Gilchrist et Glenn McGrath qui ont imposé trois titres de Coupe du monde stupéfiants au cours de leur carrière. D’un autre côté, la médaille des vainqueurs est restée insaisissable pour certains des plus grands joueurs d’avoir honoré le jeu.

Ici, nous avons compilé un XI des meilleurs joueurs ODI de l’histoire qui ont raté un titre de Coupe du Monde.

Hashim Amla (Afrique du Sud)

Rôle: Batteur d’ouverture

Manches: 178

Exécute: 8113

Moyenne: 49,46

Ayant d’abord fait sa marque en tant que batteur de test chic, il y avait un scepticisme initial sur la capacité de Hashim Amla à réussir dans les formats plus courts. Le droitier a levé ces doutes une fois qu’il a reçu ses débuts tardifs à l’ODI en 2008.

Devenant le batteur le plus rapide de l’histoire de l’ODI pour franchir la barre des 2000, 3000, 4000 et 5000 points, Amla s’est imposé comme l’un des ouvreurs les plus fiables du format.

Malheureusement, comme tout grand joueur sud-africain, aucun titre de Coupe du monde n’a été décerné à Amla. Le plus proche qu’il a obtenu d’une médaille de Coupe du monde a été dans l’édition 2015 alors que les Proteas ont subi un chagrin dramatique en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande.

Rohit Sharma (Inde)

Rôle: Batteur d’ouverture

Manches: 217

Exécute: 9115

Moyenne: 49,27

Alors qu’il a fait ses débuts à l’ODI en 2007, Rohit Sharma n’a pu regarder à la télévision que l’Inde a levé le titre de la Coupe du monde 2011 sur son terrain natal de Mumbai.

Mais ce n’était pas exactement une surprise que Rohit ait été négligé pour la sélection en 2011, étant donné qu’il n’a commencé à gagner en cohérence qu’après être passé à un rôle d’ouverture en 2012. Depuis, le droitier a fait face à deux sorties en demi-finale avec l’Inde en 2015 et Éditions 2019.

Son décompte de cinq tonnes dans le tournoi 2019 en Angleterre est le plus élevé de tous les batteurs en une seule édition de la Coupe du monde. Malheureusement pour Rohit, cela pourrait très bien être son dernier rendez-vous avec la Coupe du monde étant donné qu’il aura 36 ans au moment où le tournoi de 2023 se déroulera.

Sourav Ganguly (Inde)

Rôle: Batteur de premier ordre

Manches: 300

Exécute: 11363

Moyenne: 41.02

Bien qu’il ait forgé l’un des partenariats d’ouverture de l’ODI les plus destructeurs avec Sachin Tendulkar, le «Prince de Calcutta» doit tomber au n ° 3 de ce XI. Il fut un temps où Ganguly était la meilleure chose suivante pour Tendulkar au format ODI avant que sa carrière ne s’essouffle au cours des dernières années.

Ses 158 balles de 183 contre le Sri Lanka en 1999 restent le score le plus élevé d’un Indien en Coupe du monde et il a enregistré quatre tonnes au total dans le tournoi quadriennal. L’équipe indienne dirigée par lui a effectué une course remarquable pour atteindre la finale de l’édition 2003 en Afrique du Sud.

Malheureusement pour Ganguly et ses hommes, l’Australie de Ricky Ponting était tout simplement une classe à part dans le tournoi. Il a de nouveau dirigé l’Inde en 2007, où ils se sont écrasés dans les premières étapes après avoir subi une défaite aux mains du Bangladesh.

Jacques Kallis (Afrique du Sud)

Rôle: Polyvalent

Manches: 314

Pistes / guichets: 11579/273

Moyennes au bâton / au bowling: 44,36 / 31,79

Jacques Kallis pourrait entrer dans ce XI sur la seule base de son bâton, mais le fait qu’il soit un melon tout aussi capable à lui seul en fait un remplaçant.

Aucun Sud-Africain n’a marqué plus de points que Kallis, tandis que Shaun Pollock est le seul compatriote à revendiquer plus de guichets ODI que lui. Le polyvalent a participé à cinq campagnes de Coupe du monde tout en s’aidant jusqu’à une tonne et neuf années cinquante.

Deux défaites en demi-finale aux mains des Australiens restent les plus proches que Kallis ait remporté un titre de Coupe du monde, même si ce sera la défaite lors de l’édition 1999 en Angleterre qui lui fera le plus mal.

Kumar Sangakkara (Sri Lanka)

Rôle: Wicketkeeper-batsman

Manches: 380

Exécute: 14234

Moyenne: 41,98

Que seul Sachin Tendulkar ait marqué plus de courses ODI que lui dans l’histoire fait de Kumar Sangakkara le batteur le plus prolifique de ce XI. Cinq siècles et sept cinquantaines sur quatre éditions différentes de la Coupe du monde montrent que le gaucher était un homme pour la grande occasion du Sri Lanka.

Son record de 54 licenciements par derrière les souches est le plus élevé de tout portier de guichet de l’histoire de la Coupe du monde, bien que Sangakkara marcherait de ce côté en tant que pur batteur seul. L’argenterie, cependant, n’a pas été annoncée pour le Sri Lankais qui a été deux fois perdant lors d’une finale de Coupe du Monde.

Il est également le troisième meilleur marqueur de points de l’histoire de la Coupe du monde avec un total de 1 532 points à une moyenne de près de 57. Seuls Tendulkar et Ponting ont produit mieux.

AB de Villiers (Afrique du Sud)

Rôle: Batteur d’ordre moyen

Manches: 218

Exécute: 9577

Moyenne: 53,50

La campagne de la Coupe du monde 2019 en Afrique du Sud s’est avérée misérable et une grande raison de leurs malheurs était l’absence de l’AB de Villiers en raison d’un choc à la retraite internationale en 2018.

L’homme surnommé «M. 360 ‘pour sa capacité à marquer des ruptures de chaque partie de l’ovale, de Villiers est un monstre statistique. Non seulement ses 9 577 points ont atteint une moyenne impressionnante de 53,50, mais ils ont été marqués à un taux de frappe étonnant de plus de 101.

Il fait encore mieux en ce qui concerne les Coupes du monde, marquant 1207 points à une moyenne de 63,52. Son invaincu de 45 balles 65 semblait avoir scellé une place à l’Afrique du Sud lors de la finale de 2015 avant que le Néo-Zélandais Grant Elliot ne décroche un sauvetage sensationnel pour les Blackcaps.

Ross Taylor (Nouvelle-Zélande)

Rôle: Batteur d’ordre moyen

Manches: 216

Exécute: 8574

Moyenne: 48,44

Bien qu’il soit encore temps pour Kane Williamson de dépasser ses réalisations, Ross Taylor reste le meilleur batteur ODI produit par les Blackcaps.

En tant que meilleur buteur de Nouvelle-Zélande dans le format, Taylor a atteint deux fois la finale de la Coupe du monde avec les Blackcaps pour trébucher au dernier obstacle. À 36 ans, la Coupe du monde 2019 était certainement la dernière fois que nous assistions au droitier dans la pièce maîtresse mondiale.

La défaite de l’Angleterre lors de la finale sur la base d’un compte à rebours des frontières va encore alourdir Taylor, étant donné que ses combats d’un demi-siècle ont contribué à la demi-finale des Blackcaps contre l’Inde.

Shaun Pollock (Afrique du Sud)

Rôle: Bowling polyvalent

Manches: 297

Guichets: 393

Moyenne de bowling: 24,50

Bar Shahid Afridi, tous les autres quilleurs réclamant plus de guichets ODI que Shaun Pollock a remporté la Coupe du monde. En tant qu’excellent quilleur rapide à son apogée, qui est passé à un rythme moyen astucieux dans les dernières étapes de sa carrière, le taux d’économie de carrière ODI de Pollock de seulement 3,67 est l’un de ses traits les plus impressionnants.

Seamer qui pouvait jouer droit toute la journée tout en amenant le ballon à grignoter dans les deux sens, Pollock était également une batte pratique pour l’ordre de l’Afrique du Sud. Le fait que, sous son commandement, l’Afrique du Sud n’ait pas réussi à se qualifier pour les étapes Super Six de la Coupe du monde 2003 à domicile, reste l’une des rares taches d’une carrière par ailleurs distinguée.

Saqlain Mushtaq (Pakistan)

Rôle: Fileur

Manches: 165

Guichets: 288

Moyenne: 21,78

Alors que son compatriote Afridi a plus de guichets à son nom, c’est Saqlain Mushtaq qui obtient le feu vert en tant que spinner en raison de son pic supérieur. Il n’a peut-être pas apprécié la longévité de sa carrière comme Afridi, mais Mushtaq était vraiment une force à voir dans son bref pic de fileur.

Le joueur le plus rapide de l’histoire à capturer 100, 150, 200 et 250 guichets ODI, la maîtrise de Mushtaq du «doosra» ou googly lui a fait une proposition de cauchemar pour tout batteur. L’un de ses deux tours du chapeau ODI est survenu lors de la Coupe du monde de 1999 contre le Zimbabwe, tandis que ses 69 guichets en 1997 sont les meilleurs de tous les quilleurs au cours d’une année civile.

Le Pakistan a été martelé par l’Australie lors de la finale de l’édition 1999 et il reste que Mushtaq est le plus proche d’une médaille de vainqueur. Statistiquement, il prétend être le plus grand fileur ODI de l’histoire.

Allan Donald (Afrique du Sud)

Rôle: Meneur de train

Manches: 162

Guichets: 272

Moyenne: 21,78

Avec une moyenne de quilles identique à celle de Mushtaq, il n’y avait aucun moyen qu’Allan Donald passe à côté de ce XI. Son inclusion permet également de reproduire son partenariat jadis effrayant avec Pollock.

Un taux de frappe de près de 30 est un autre indicateur de l’efficacité de Donald en tant que lanceur rapide redouté par les meilleurs batteurs. Joueur de quilles au rythme effréné et d’une intensité inébranlable, Donald était en train de transformer à lui seul l’Afrique du Sud en puissance de cricket.

Malheureusement pour Donald, son souvenir le plus fidèle de la Coupe du monde restera toujours la demi-finale de 1999, alors qu’il n’avait qu’un seul point à gagner.

Lasith Malinga (Sri Lanka)

Rôle: Meneur de train

Manches: 220

Guichets: 338

Moyenne: 28,87

À 36 ans, les meilleurs jours de Lasith Malinga en tant que lanceur rapide sont derrière lui, mais il était certainement une perspective dévastatrice dans sa splendeur glorieuse.

Armé d’une action de bras rond fronde et doté d’un rythme féroce, le contrôle de Malinga sur le yorker et diverses livraisons plus lentes en ont fait le package complet en cricket limité.

Son exploit unique de quatre guichets d’affilée contre l’Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 2007 est un exploit qui sera difficile à égaler pour les quilleurs lors des prochaines éditions. Avec trois guichets consécutifs contre le Kenya lors de l’édition 2011 suivante, Malinga reste le seul joueur à avoir revendiqué deux tours du chapeau de Coupe du monde distincts.

