– – – Bob Woodruff et son Mack font un voyage ensemble. Cependant ce voyage pas de voyage domestique commun. Le duo papa-fils entreprend un voyage à travers le monde. Bob Woodruff est un correspondant d’ABC News qui a déjà évoqué des conflits nuisibles dans le monde entier. Cependant, il a pris sa retraite du secteur après avoir souffert d’une lésion cérébrale traumatique lors d’une explosion en Irak. Quelle est la prémisse du voyage Rouge? Rouge Trip est une collection de six épisodes approchant Disney +. Dans la série, Bob et son fils se rendront dans six sites internationaux. Ils iront en Colombie, au Liban, au Pakistan, en Éthiopie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Ukraine. Ces pays ont été dans l’actualité pour diverses causes comme les troubles politiques, le trafic de drogue et les actions terroristes. Bob a préalablement visité ces pays pour couvrir les conflits qui s’y déroulent. Par la série, Bob et son fils tenteront de montrer aux téléspectateurs l’aspect opposé de ces pays. Quelques-uns de ces pays sont récemment devenus des lieux de villégiature répandus. Plus de détails sur la série Bob et Mack commenceront leur voyage depuis la Colombie. Colombie: Les vacanciers visitent la Colombie pour sa forêt tropicale et sa savane. Cependant, Bob et Mack empruntent la voie non conventionnelle. Le duo découvrira la nation en descendant une cascade avec d’anciens rebelles et dévorera des larves au cœur de la forêt amazonienne. Papouasie-Nouvelle-Guinée: La destination suivante est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voyage de Woodruff le long de la côte de la rivière Sepik. Dans la forêt, on leur apprend à chasser. Ils rencontrent la tribu des mâles crocodiles et apprennent les secrets et techniques thérapeutiques, et découvrent les mystérieuses grottes de crâne. Éthiopie: Au sein de la nation africaine, Bob et Mack découvrent les traditions anciennes et nouvelles. Ils s’y préparent avec des marathoniens d’élite. Le duo vient également nez à nez avec une hyène. Rogue Trip Saison 1 Pakistan: Depuis l’Éthiopie, ils se rendent au Pakistan. Ils commencent leur voyage avec la ville natale de Malala. Le duo découvre pourquoi la reine Elizabeth a fait référence à Swat Valley parce que la Suisse de l’Est. Liban: Sur cette nation arabe, les garçons Woodruff se rendent dans les ruines romaines historiques. De plus, ils voient un récif synthétique créé dans le pays utilisant des chars et des avions de combat. Ukraine: Sur ce dernier lieu de vacances, le duo est rejoint par la fille de Bob, Cathryn. Ils découvrent l’Ukraine, qui a plus que sa référence précédente à l’Union soviétique. Rogue Trip sera présenté en première sur Disney + le 24 juillet. – – –

Micron technology Crucial MX500 - Disque SSD - chiffré - 1 To - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s - AES 256 bits - TCG Opal Encryption 2.0 Faites tout plus rapidementProfitez de l'efficacité de la 3D NAND de MicronMettez vos systèmes à niveau avec un lecteur sur lequel vous pouvez compterLa qualité Micron Faites tout plus rapidement Démarrez votre ordinateur en quelques secondes, transférez des fichiers quasi-instantanément et accélérez vos

Crucial MX500 - Disque SSD - chiffré - 1 To - interne - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - AES 256 bits - TCG Opal Encryption 2.0 Faites tout plus rapidementProfitez de l'efficacité de la 3D NAND de MicronMettez vos systèmes à niveau avec un lecteur sur lequel vous pouvez compterLa qualité Micron Faites tout plus rapidement Démarrez votre ordinateur en quelques secondes, transférez des fichiers quasi-instantanément et accélérez vos

SOFAREVA Couette Alaska 2 en 1 réversible 220x240cm Toute saison Nomade & Mobilier d'intérieur Meuble de chambre Literie Couette SOFAREVA, Cette couette est garnie de microfibres en fibre creuse, son sur-piquage innovant permet une circulation optimale de lair. Sa double texture s'adapte aux températures plus fraîches mais également plus douces. La couette Alaska vous séduira