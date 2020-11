Rogue se sépare avec le pro de la Rocket League Kronovi

in

Voleur et Ligue de fusée Le joueur Cameron «Kronovi» Bills s’est officiellement séparé, a annoncé aujourd’hui l’organisation.

Les personnalités opposées de l’équipe ont causé des problèmes lors des entraînements et des compétitions, selon Kronovi. Le joueur a déclaré que l’équipe avait atteint son apogée en tant qu’unité et ne pouvait pas surmonter les problèmes inhérents auxquels elle était confrontée.

Avant que Rogue ne participe au Ligue de fusée Championship Series Season X Fall Major pour l’Amérique du Nord, Kronovi a approché la direction de l’équipe et a déclaré qu’il aimerait être mis en place pour un transfert ou être libéré si l’équipe se débattait à nouveau. Ils ont fini par performer décemment, terminant à égalité pour la cinquième place, mais cela n’a pas suffi à faire changer d’avis Kronovi.

«J’avais l’impression que nous trois sur Rogue avions atteint notre apogée et j’étais fatigué de marcher péniblement à l’entraînement avec une équipe qui, je sais, voulait me remplacer qui ne pouvait même pas rivaliser avec les quatre premiers», a déclaré Kronovi.

Le départ d’une légende. Aujourd’hui, nous nous séparons de Kronovi dans le cadre de notre liste de joueurs de la Rogue Rocket League. Cela fait deux ans que nous n’oublierons jamais, et nous ne souhaitons que le meilleur pour son avenir! pic.twitter.com/iuBMbkKBDR – Rogue (@Rogue) 1 novembre 2020

Après que Rogue ait libéré le joueur, Kronovi a souhaité à l’organisation le meilleur pour aller de l’avant, les remerciant pour les presque deux dernières années de soutien. Il a spécifiquement crié au personnel, disant que n’importe quel joueur aurait de la chance de travailler avec eux à l’avenir.

Kronovi a également noté que sa principale raison de vouloir une libération était de s’efforcer de revenir à une mentalité positive en ce qui concerne Ligue de fusée. Avec Rogue, il a déclaré qu’il avait commencé à «ne pas aimer l’idée de lancer Ligue de fusée. »

«Je voulais juste être heureux de lancer Ligue de fusée parce que j’aime toujours vraiment ce jeu et cette communauté », a déclaré Kronovi. «Je veux contrôler ce que je fais et quand je le fais. Cependant, je prends un risque énorme en quittant l’équipe cette division, et avec si peu de temps à gauche sur le verrouillage de l’alignement, il y a de fortes chances que je sois obligé de prendre une séparation, car presque toutes les équipes ont fait leurs essais avant la majeure.

Malgré le manque potentiel d’équipe pour la scission RLCS, Kronovi est optimiste sur le fait que c’était la bonne décision. Il a également noté qu’il n’allait pas simplement former une équipe avec les joueurs de l’actuel pool d’agents libres pour essayer de rivaliser. Au lieu de cela, s’il ne reçoit aucune offre qu’il aime, il consacrera son temps à s’améliorer pour la saison 2021 RLCS.

