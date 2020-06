Rogue One Writer travaille sur le projet Athia de Square Enix

Star Wars: Rogue One écrivain, Garry Whitta, a confirmé son implication dans la console PlayStation 5 exclusive de Square Enix, Projet Athia (titre provisoire). Le mystérieux titre de Luminous Productions a été brièvement dévoilé lors de la révélation de la PS5 et alors que Square Enix ne partageait pas grand-chose d’autre, on nous a dit que Projet Athia est «exclusivement conçu» pour la PS5.

Whitta a tweeté:

Vraiment fier de révéler que j’ai dirigé une équipe de crack d’écrivains de premier plan issus des mondes du cinéma, de la télévision, des jeux et de la littérature fantastique qui ont contribué à créer cet immense nouvel univers pour @SquareEnix. J’ai hâte de voir et d’en savoir plus. Restez à l’écoute. #ProjectAthia https://t.co/tR1ObQEjGE – Gary Whitta (@garywhitta) 11 juin 2020

Whitta n’a pas révélé de qui est composée l’équipe de rédaction, mais nous le saurons en temps voulu et nous tiendrons nos lecteurs informés.

Une description officielle du titre se lit comme suit:

Dans un monde qui n’est pas le sien, où la détermination sera mise à l’épreuve, les vérités seront remises en question et les dévotions seront mises en doute, elle s’élèvera.

« Projet Athia est l’aboutissement de notre philosophie ici chez Luminous Productions pour créer des expériences de jeu complètement nouvelles et fraîches qui fusionnent les dernières technologies avec l’art », a déclaré le réalisateur Takeshi Aramaki au PlayStation Blog. «Avec PS5, notre vision prend vraiment vie, et avec Projet Athia les joueurs peuvent se réjouir d’être transportés dans un monde vaste et détaillé rempli de beauté et de consternation. Projet Athia vous emmènera dans une aventure palpitante d’un autre monde – elle va être pleine d’action, et parfois tordue, tumultueuse et rébarbative. »

Projet Athia sortira également sur PC.