Rogue Company – Tireur tactique avec jeu croisé et plus encore publié

Les studios Hi-Rez ont leur tireur tactique Entreprise voyou publié, qui apparaît avec cross-play et cross-save sur toutes les plates-formes.

Dans Rogue Company, vous prenez des millions de dollars de contrats gouvernementaux et d’intérêts spéciaux comme une sorte de justicier que le gouvernement ne peut plus arrêter les menaces crédibles et imminentes. De nombreux méchants comptent sur l’opinion publique et le soutien populaire et accueillent votre célébrité nouvellement découverte. Élite, sexy et payante, Rogue Company opère entre les lignes et en fuite.

«À partir d’aujourd’hui, les joueurs peuvent jouer à Rogue Company avec leurs amis, quelle que soit la plate-forme», déclare le concepteur de jeux en chef Scott Lussier. « Que vous jouiez à Switch, PC, PS4 ou Xbox One, les joueurs profitent de la même action intense à la troisième personne avec au moins 60 ips. » «Nous sommes fiers de lancer sur quatre plates-formes le même jour – une première pour Hi-Rez Studios», a déclaré Chris Larson, producteur exécutif. «Dès le premier jour, nous réunissons une énorme communauté de pistolets multi-plateformes et livrons une liste sans cesse croissante de mercenaires, modes de jeu, armes et appareils.»

Entreprise voyou peut être acheté en trois versions différentes:

Pack fondateur de démarrage – 14,99 $ (14,99 € / 11,99 £)

Pack fondateur standard – 29,99 $ (29,99 € / 24,99 £)

Pack du fondateur ultime – 59,99 $ (59,99 € / 49,99 £)

Les packs du fondateur comprennent:

Accès anticipé à Entreprise voyou

Six voleurs de base au choix: Dima, Dallas, Ronin, Anvil, Trench et Saint

Escouade déverrouillée – 2 voleurs bonus du pack fondateur: Phantom et Chaac

Spray Fondateur Rare

Emote de danse superstar épique

Rare tenue de démon de vitesse Ronin

Enveloppe d’arme solaire épique

Le pack fondateur standard comprend: