Roger Corman-Digne Campy Arts Martiaux Sci-Fi Schlock

Jiu Jitsu 3/10 Les performances remarquables des stars Alain Moussi, Nicolas Cage et Marie Avgeropoulos ancrent les arts martiaux, film de science-fiction du scénariste et réalisateur de la franchise Kickboxer Dimitri Logothetis. Faire glisser l’intrigue sape un certain potentiel d’une action de meilleure qualité. Tony Jaa et JuJu Chan sont quelque peu perdus dans ce domaine.

Quand il s’agit de films d’action de science-fiction d’arts martiaux campy, vous pouvez difficilement vous tromper avec Dimitri Logothetis Jiu Jitsu une fois que vous l’acceptez pour ce qu’il est. Les stars du cinéma Alain Moussi, qui joue Jake, l’un des nombreux guerriers destinés à défendre la terre d’une menace extraterrestre qui ressemble plus à la sentinelle de X-Men: Days of Future Past (2014) et essaie de se comporter comme le prédateur du 1987 John McTiernan film. L’ouverture du film le voit courir à travers la forêt en esquivant des projectiles avant de se faire un peu entailler avant de suivre une falaise jusqu’aux eaux de l’océan en contrebas.

Revenant à la surface avec sa tête à peine au-dessus de l’eau et au bord de la mort, deux pêcheurs le prennent, l’emmènent dans leur village local pour être recousu et soigné. L’un des pêcheurs est Wylie (Nicolas Cage), un ermite sage qui a plein d’histoires à raconter. Après avoir été déposé dans une base locale de l’armée américaine, on découvre que Jake souffre d’amnésie à court terme, ne sachant pas qui il est et ce qu’il fait. Tous les clichés typiques résistent; il se lie avec son agent d’interrogatoire à Myra, joué par Les années 100 Marie Avgeropoulos. Dans l’intérêt de faire bouger l’histoire, puisque l’armée n’était qu’un espace réservé, son équipage l’a finalement aidé à sortir avec ses prouesses dans les arts martiaux pendant que les soldats gaspillaient des balles. Le scénario, écrit par Logothetis et Jim McGrath, est cohérent, mais clairement, les personnages qui ne sont pas Jake ne semblent pas comprendre comment fonctionne l’amnésie, ou peut-être que c’est un moyen de faire glisser l’intrigue, qui sait? La plupart des stars de l’action font ce qui leur est demandé dans leurs répliques, mais de toute évidence, elles n’ont pas été engagées pour vraiment parler. La majeure partie du dialogue significatif en dehors des échanges initiaux entre Moussi et Avgeropoulos est donnée à Cage, Frank Grillo Harrigan et Eddie Steeples ‘ Tex, le relief comique du film fait de son mieux Marlon Wayans ‘ impression de Film effrayant 2 (2001).

Tandis que Jiu Jitsu emploie des stars d’action de haut niveau, cela semble parfois décevant, compte tenu de la façon dont elles sont utilisées. Je m’attendais à voir Tony Jaa et JuJu Chan jouer des rôles plus importants dans le film et plus de scènes de combat les impliquant, mais c’est ce que c’est. Ils avaient l’air de s’amuser. Cela vaut probablement la peine de tuer sur une banderole ou une location. Je ne peux pas vraiment dire que cela vaut la peine d’être vu dans les théâtres si vous décidez de braver la nouveauté. Le Paramount Pictures / Avenue Entertainment arrive en salles le 20 novembre.

Tous les six ans, un ancien ordre de combattants de jiu-jitsu s’associe pour combattre une race vicieuse d’envahisseurs extraterrestres. Mais quand un héros de guerre célèbre tombe dans la défaite, le sort de la planète et de l’humanité est en jeu.

