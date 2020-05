Rogen & Goldberg produira un film à bulles basé sur le podcast – / Film

Aux États-Unis, l’animation a toujours la réputation d’être largement destinée aux enfants. Mais tout un médium d’expression artistique ne doit pas être relégué à un seul groupe démographique, et Seth Rogen et Evan Goldberg essaient d’aider à rendre cela clair pour le public. Le duo, qui a co-écrit et produit le film d’animation scandaleux de 2016 Fête de la saucisse, revient dans l’animation en produisant Bulle, un film d’animation basé sur le podcast du même nom. Obtenez les détails ci-dessous.



Selon Variety, Rogen et Goldberg – dont les crédits sont tellement ancrés dans la conscience de la comédie américaine que vous n’avez pas besoin que je les énumère ici – se joindront à Matt Tolmach (Venin, Jumanji: Bienvenue dans la jungle) pour produire un Bulle film basé sur le podcast de comédie scénarisé du populaire réseau de podcasts Maximum Fun. Jordan Morris, qui a créé le podcast, écrira le scénario du film, et le film est décrit comme un film d’animation pour un public mature.

Bulle était un podcast de huit épisodes qui a commencé en 2018. Voici sa description officielle:

Bienvenue à Fairhaven, une bulle littérale d’utopie d’entreprise au milieu du pinceau sauvage infesté de lutins. La première série de comédie scénarisée de Maximum Fun, Bubble raconte une histoire à la fois contemporaine et surnaturelle, alors qu’un petit groupe de tueurs de monstres lutte pour joindre les deux bouts et trouver l’amour dans une version cauchemardesque de l’économie des concerts.

Vous pouvez écouter les huit épisodes ici. Morris a écrit des crédits sur Honest Trailers, @minuit, plusieurs projets Rooster Teeth, le Film LEGO série dérivée Unikitty!, et est également bien connu pour son podcast Jordan, Jesse, allez!, qui fonctionne depuis plus d’une décennie (il a commencé en 2007, bien avant que les podcasts ne soient monnaie courante). Si ce film sort en salles, il marquera son premier long métrage théâtral.

Même si tu n’as pas vu Fête de la saucisse, vous vous souvenez probablement des titres qu’il a faits à sa sortie. Rogen et Goldberg et leur équipe ont monté un film vraiment fou dans lequel les aliments sensibles dans une épicerie interrogent les idées de sexe et de religion, et les résultats sont incroyablement vulgaires et étonnamment profonds. Je vous encourage à rechercher ce film si vous l’avez sauté – assurez-vous simplement que les enfants ne sont pas dans la pièce (sauf si vous avez un très autre idée de ce qui est acceptable que mes parents).

Cela ne devrait pas être aussi controversé que Fête de la saucisse, mais je suis heureux de voir Rogen et Goldberg se replonger dans l’animation et continuer à briser l’idée incorrecte que l’animation n’est que des trucs pour enfants avec un os jeté aux adultes par Pixar de temps en temps.

