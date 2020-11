Rockstar explique la compatibilité descendante pour GTA 5, Red Dead Redemption 2 sur PS5 et Xbox Series X?

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes des PS5 et Xbox Series X de nouvelle génération est la compatibilité ascendante. Une pléthore de titres de la génération précédente sera jouable sur les nouvelles consoles, où beaucoup d’entre eux auront une expérience visuelle améliorée. Cela sera possible grâce au matériel de pointe des nouvelles consoles. Maintenant, Rockstar a expliqué comment la rétrocompatibilité fonctionnera pour certains de ses plus grands titres à ce jour.

Dans une annonce sur le site Web, Rockstar a annoncé que GTA 5 et Red Dead Redemption 2 seraient jouables sur la PS5 et la Xbox Series X. même si les utilisateurs de PlayStation 5 bénéficieront d’une version améliorée de GTA 5 en 2021, ils pourront jouez également à la version actuelle du jeu. L’annonce officielle expliquait également le processus de lecture des jeux rétrocompatibles sur les consoles de nouvelle génération.

«Si vous possédez une copie sur disque d’un jeu rétrocompatible, vous pourrez insérer ce disque directement dans votre nouvelle PlayStation 5 ou Xbox Series X (à l’exception des consoles PlayStation 5 Digital Edition et Xbox Series S). Pendant ce temps, les propriétaires de jeux numériques auront un accès instantané pour télécharger tous les titres Rockstar Games compatibles qu’ils ont déjà liés à leur compte PlayStation Network ou Xbox Live. Sur PlayStation 5, ils seront disponibles dans la section Votre collection de votre bibliothèque de jeux et sur Xbox Series X | S dans la section Prêt à installer. » le site Web lit.

Ce processus est également le même pour les jeux compatibles avec les versions antérieures d’autres sociétés. En plus de cela, les joueurs pourront également transférer leur progression sur les consoles de nouvelle génération. Ils peuvent le faire à l’aide d’un câble LAN, d’une connexion sans fil ou d’un stockage USB externe. Les joueurs utilisant PlayStation Plus ou Xbox Live peuvent transférer leurs sauvegardes via le stockage en nuage.

Liste des jeux Rockstar rétrocompatibles pour PS5 et Xbox Series X & S

De plus, la Xbox Series X & S pourra exécuter la Xbox 360 et les jeux Xbox originaux compatibles avec la Xbox One. Jetez un œil à la liste ci-dessous:

Bully édition de bourses d’études

Grand Theft Auto IV

GTA: épisodes de Liberty City

Grand Theft Auto San Andreas

Club de minuit: Los Angeles

Red Dead Redemption

Rockstar Games présente le tennis de table

De même, les titres PlayStation 2 compatibles avec PlayStation 4 fonctionneront également sur la PS5. Cela comprend les éléments suivants:

Brute

Grand Theft Auto III

GTA: San Andreas

Grand Theft Auto Vice City

Chasse à l’homme

Max Payne

Revolver Red Dead

Les guerriers

Les jeux Rockstar sont prêts pour les consoles de nouvelle génération. Il peut également y avoir des nouvelles concernant l’optimisation de certains de ces titres pour la PS5 et / ou la Série X. Continuez à surveiller cet espace pour d’autres mises à jour.

