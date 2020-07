Rocket League quittera le magasin Steam une fois qu’il sera gratuit sur Epic Game Store

Si vous envisagez de jouer à Rocket League sur Steam mais que vous ne l’avez pas acheté, vous feriez mieux de bouger. Le jeu indépendant ne sera plus disponible à l’achat sur Steam une fois que la mise à jour gratuite de Rocket League sera disponible plus tard cette année. Bien que l’option pour les nouveaux joueurs de l’obtenir via la plate-forme de Valve disparaisse, le jeu bénéficiera toujours d’une prise en charge complète pour les futures mises à jour et fonctionnalités.

Le déménagement coïncide avec le prochain lancement du jeu gratuit sur Epic Store. Nous savions que c’était à l’ordre du jour depuis que le développeur de Fortnite a acheté le développeur de Rocket League Psyonix l’année dernière, mais ce qui arriverait au jeu sur Steam était incertain. Un communiqué de presse avait laissé entendre que vous ne seriez pas en mesure de l’acheter sur Steam une fois lancé sur Epic, mais une clarification adressée à USgamer expliquait alors qu’aucun projet d’arrêter de le vendre sur Steam n’avait été révélé à ce stade.

La mise à jour gratuite inclut également des changements significatifs dans les tournois et les systèmes de défi, bien que nous devrons attendre une date ultérieure pour en savoir plus. Si vous choisissez Rocket League avant le passage au free-to-play, vous obtiendrez le statut Legacy, qui comprend divers produits cosmétiques tels que le boost de cosmos doré et les roues dieci-oro. Si vous avez déjà acheté le jeu, vous bénéficierez également du boost de cosmos fané. La mise à jour sera mise en ligne cet été, mais nous ne savons pas exactement quand.

Rocket League recevra sans aucun doute un turbo boost – ahem – pour son nombre de joueurs après qu’il soit devenu gratuit à télécharger. En mars, le jeu a établi un nouveau record du nombre de joueurs simultanés de la Rocket League d’environ un demi-million d’utilisateurs.

Si vous voulez vous entraîner pour être prêt pour l’afflux de nouveaux joueurs, alors nos conseils de Rocket League peuvent vous orienter dans la bonne direction.

Partager : Tweet