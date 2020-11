Rocket League – La mise à niveau PS5 sortira en 2020

Maintenant, Psyonix propose également une mise à niveau PS5 gratuite pour Ligue de fusée a annoncé qu’il sera disponible vers la fin de l’année.

Comme indiqué dans l’annonce, sera Ligue de fusée être jouable avec le démarrage de la PS5 et XSX sans problèmes. Votre progression et votre inventaire Rocket Pass seront transférés vers les nouvelles consoles avec votre compte Epic Games.

Sur la PS5 et le XSX, vous pouvez vous attendre à des temps de chargement nettement plus rapides et à de meilleures performances en écran partagé. Des ajustements spécifiques à la plate-forme suivront plus tard cette année, qui se présentent en détail comme suit:

Résolution 4K (rendu en damier) à 60 FPS avec plage dynamique élevée (HDR)

Sur les coupes XSX Ligue de fusée cependant, cela fonctionne beaucoup mieux et fonctionne en 4K natif ou éventuellement avec 120fps. On ne sait pas si la PS5 sera encore améliorée ou si les fonctionnalités du contrôleur DualSense seront incluses.