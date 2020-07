Rocket Arena – Saison 1 gratuite avec EA Access

Vers le nouveau jeu de tir d’arène Rocket Arena Donner à nouveau un petit coup de pouce à EA et à Final Strike Games est une option jouable gratuite à partir d’aujourd’hui.

Cela célèbre le début de la saison 1, qui comprend un nouveau personnage jouable, des événements à durée limitée, des modes de jeu et des rotations de listes de lecture, une nouvelle passe d’explosion, une nouvelle saison de classement et bien plus encore.

Vous pouvez obtenir un accès gratuit via EA Access, Xbox Free Play Days et Steam:

Programme des jours de jeu gratuit Microsoft Xbox : Les joueurs disposant d'un abonnement Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate peuvent y essayer le jeu gratuitement aujourd'hui de 21 h 00 au 2 août à 8 h 59

: Les joueurs disposant d’un abonnement Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate peuvent y essayer le jeu gratuitement aujourd’hui de 21 h 00 au 2 août à 8 h 59 Vapeur : Les utilisateurs de Steam peuvent jouer au jeu gratuitement aujourd’hui à 19h00 jusqu’au 3 août à 19h00

: Les utilisateurs de Steam peuvent jouer au jeu gratuitement aujourd’hui à 19h00 jusqu’au 3 août à 19h00 EA Access et Origin Access: Les membres EA Access et Origin Access ont la possibilité de télécharger gratuitement la version standard de Rocket Arena, à partir du 31 juillet à 17h00. Au début du jeu, les joueurs reçoivent également une tenue exclusive Epic Mysteen.

Fans qui Rocket Arena Achetés avant la sortie de l’essai gratuit, ils recevront un bonus de 3000 fusées qu’ils pourront utiliser pour des objets cosmétiques uniques ou un Blast Pass jusqu’à la saison 3. Les pionniers de ce jeu recevront également 10 tenues animées pour chacun des personnages originaux.

Vous pouvez à nouveau lire tous les détails sur la saison 1.