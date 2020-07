Rocket Arena – La saison 1 commence aujourd’hui, la bande-annonce est sortie

EA et le développeur Final Strike Games commencent la saison 1 dans leur nouveau jeu de tir d’arène aujourd’hui Rocket Arenade quoi célébrer avec une bande-annonce de lancement officielle.

Chaque saison dure environ 3 mois et comprend un nouveau personnage jouable, des événements limités dans le temps, des modes de jeu et des rotations de listes de lecture, une nouvelle passe d’explosion, une nouvelle saison de classement et bien plus encore. La saison 1 raconte l’histoire du championnat de missiles et de ses héros. Les joueurs apprennent tout sur la motivation, les personnalités, les antécédents et les intérêts des personnages. Cette saison également: la nouvelle héroïne Flux, le premier événement majeur en jeu, de nouvelles cartes et des défis quotidiens et hebdomadaires. Il existe également plus de 10 nouvelles listes de lecture pour le Rocket Arena– Modes social, PVE et classement.

Ces types d’événements saisonniers apparaîtront régulièrement dans le jeu, permettant aux joueurs de dépoussiérer du contenu gratuit tel que de nouveaux héros, des cartes et des événements en jeu.

Rocket Arena – La saison 1 est disponible aujourd’hui.