RoboCop vs Terminator dans Mortal Kombat 11, en collaboration avec Steve Carell sur ‘Space Force’ et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, voyez à quoi ça ressemble quand RoboCop et Terminator s’affronter en tant que personnages jouables dans Mortal Kombat 11. De plus, regardez une featurette avec le casting de Force spatiale parler de l’expérience de travail avec Steve Carell dans sa première série télévisée depuis Le bureauet écoutez Ricky Gervais répondre aux questions les plus recherchées sur le Web à son sujet.

Le premier debout, Mortal Kombat 11 RoboCop et Terminator sont désormais disponibles en tant que personnages jouables, ce qui nous donne une mise à jour haute définition de la série de jeux vidéo et de bandes dessinées publiée dans les années 1990. Dans cette vidéo de Nerdist, découvrez les différents mouvements spéciaux de chacun des exécuteurs cybernétiques, d’une attaque de téléportation sournoise à l’activation de l’ED-209, sans parler d’un décès mortel aussi ridiculement violent.

Ensuite, vous pouvez voir Steve Carell de retour dans la comédie télévisée grâce à la nouvelle série de Netflix Force spatiale, que l’acteur a co-créé avec Greg Daniels. Dans cette featurette, les membres de la distribution d’ensemble John Malkovich, Ben Schwartz, Tawny Newsome, Jimmy O. Yang et plus parlent de l’expérience de travail avec Carell, et il finit même par sonner en lui-même.

À l’appui de la deuxième saison de Après la vie sur Netflix, le comédien Ricky Gervais s’est assis pour participer à l’entrevue de saisie semi-automatique de Wired pour répondre aux questions les plus recherchées sur le Web à son sujet. Ce qui a inspiré le spectacle Après la vie? Qu’a étudié Ricky Gervais dans sa jeunesse? Ricky Gervais joue-t-il vraiment de la guitare?

