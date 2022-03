Roblox sur Playstation, un rêve bientôt réalité ?

Roblox pourrait bientôt bénéficier d’un portage sur Playstation, comme le laisse entendre une offre d’emploi demandant spécifiquement un ingénieur logiciel pour Playstation. Le sandbox de création de jeux offre des millions de jeux principalement créés dans Roblox par de jeunes développeurs de jeux indépendants et est actuellement disponible sur PC, mobile et Xbox. Bien que Roblox ait eu sa part de controverses depuis son lancement en 2006, le jeu a conservé une popularité constante, notamment auprès des jeunes joueurs.

La plupart des controverses auxquelles Roblox a été confronté concernent sa popularité massive auprès des mineurs et la façon dont la communauté les traite généralement. Alors que la société Roblox gagne environ 3 millions de dollars par jour, les développeurs, pour la plupart jeunes, qui sont responsables des jeux sur le site Web ne gagnent pas grand-chose.

Si l’on ajoute à cela le fait qu’environ 75 % des joueurs de Roblox ont moins de 18 ans et sont fréquemment confrontés au risque de prédateurs sur Internet, à des jeux choquants et à un surplus de microtransactions, il n’est pas surprenant que beaucoup soient sceptiques à l’égard de la plate-forme. Cependant, la plateforme a fait un travail décent pour encourager la sécurité sur Internet et filtrer les contenus dangereux pour les enfants, y compris un nouveau système de vérification de l’âge créé dans Roblox spécifiquement pour l’introduction du chat vocal.

Roblox pourrait finalement se diriger vers la Playstation 4 et la Playstation 5 après des années de forte demande. Une offre d’emploi publiée par Roblox Corporation sur le site Web de Roblox demande un « Ingénieur logiciel senior, console Playstation », ce qui suggère que Roblox pourrait envisager de déplacer le jeu sandbox vers la plateforme Sony après plus d’une décennie d’exclusion. L’annonce indique explicitement que la responsabilité du poste sera de « développer et soutenir l’application client Roblox pour les consoles de jeu telles que la Microsoft Xbox One et la Sony PlayStation 4 ».

Il convient de noter que les jeux multijoueurs en ligne tels que Fortnite (qui offre également un type de création de jeu en bac à sable) ont connu un succès massif en partie grâce à leur disponibilité sur PlayStation, les microtransactions Playstation contribuant à environ la moitié des revenus de Fortnite. Les fans et les joueurs de Roblox seront ravis de l’arrivée du jeu sur Playstation, mais la console pourrait également profiter à Roblox Corporation. Avec plus de 50 millions de joueurs et Roblox contribuant à plus d’un milliard de dollars de dépenses en jeux mobiles, il ne serait pas surprenant que la plateforme de jeu engrange beaucoup d’argent sur PS4 et PS5 également.

Bien qu’un portage de Roblox sur Playstation n’ait été qu’évoqué dans une offre d’emploi, il n’en reste pas moins excitant pour les fans qui le réclament depuis des années. Cela pourrait apporter de nombreuses opportunités non seulement pour Roblox lui-même, mais aussi pour les joueurs et les développeurs qui ont conduit la plateforme de création de jeux à son extrême succès. Malgré les multiples controverses, Roblox reste à flot et gagne chaque jour de nouveaux joueurs et de nouveaux jeux. Une fois qu’un portage Playstation sera disponible ou même confirmé, peut-être Roblox envisagera-t-il enfin un portage Nintendo Switch.