Roberto Benigni Pinocchio Adaptation Ouverture ce Noël – / Film

Roberto Benigni est devenu une star internationale après avoir remporté un Oscar du meilleur acteur pour son travail dans La vie est belle, un film que Benigni a également réalisé et co-écrit. Mais la star de Benigni a chuté un peu dans les années à venir, aggravée par son suivi de réalisateur, 2002 Pinocchio. La version live-action du conte classique a été critiquée, notamment pour le fait que Benigni, d’âge moyen, se soit présenté comme le garçon marionnette. Vous pourriez penser que cette expérience éloignerait Benigni de tout Pinocchio-relatif, mais non. Il joue dans une autre version du conte – cette fois en tant que Geppetto, le sculpteur sur bois qui fabrique la marionnette.

Je ne sais pas comment c’est arrivé, mais il y en a plusieurs Pinocchio les adaptations nous ont menés. Guillermo del Toro co-dirige un film stop-motion destiné à Netflix, et Disney veut faire une nouvelle version en direct avec Robert Zemeckis réalisant Tom Hanks. Et puis il y a Matteo Garroneest nouveau Pinocchio film, qui sortira ce Noël en anglais de Roadside Attractions.

Garrone Pinocchio est sorti en Italie en 2019 et la version anglaise a trouvé son chemin au Royaume-Uni et en Irlande au cours de l’été. Maintenant, l’Amérique aura la chance de le voir sur le 25 decembre. Et normalement, ce serait la fin de l’histoire. Bon sang, nous ne pourrions même pas y jeter un coup d’œil superficiel. Mais qu’est-ce qui fait que Pinocchio particulièrement intéressant, c’est la deuxième fois qu’une adaptation de l’histoire classique de Carlo Collodi mettra en vedette Robert Benigni.

Benigni a fait sensation à la fin des années 1990 lorsque La vie est belle, un film qu’il a co-écrit, réalisé et joué, est devenu un succès au box-office international et un acteur majeur de la saison des récompenses. Il a valu à Benigni un Oscar du meilleur acteur, faisant de lui le premier récipiendaire du prix pour une performance masculine non anglaise. La vie est belle a également remporté l’Oscar du meilleur long métrage international. Après cela, tous les yeux étaient rivés sur Benigni pour voir ce qu’il ferait ensuite. La réponse était Pinocchio, un film italien de 2002 que Begnini a de nouveau co-écrit, réalisé et joué.

La réaction à Pinocchio était l’opposé polaire de La vie est belle, le film étant battu par des critiques qui ne pouvaient naturellement pas passer outre le fait que Begnini, qui avait 50 ans à l’époque, se présentait comme le garçon de marionnettes titulaire. Les choses n’ont fait qu’empirer lorsqu’une version doublée en anglais a été publiée avec la voix de Breckin Meyer sortant de la bouche de Benigni. Si vous souhaitez voir / entendre à quel point cela est étrange et dérangeant, veuillez regarder le clip ci-dessous… si vous osez.

Benigni joue le Gepetto le plus adapté à son âge dans cette nouvelle adaptation, et jusqu’à présent, la réaction a été beaucoup plus positive. Parce que tandis que le 2002 Pinocchio pour toujours se situe à 0% sur Rotten Tomatoes, le nouveau film affiche actuellement une cote de 88%. Il y a peut-être une leçon à tirer ici – nous devrions tous ressembler davantage à Roberto Benigni, et ne jamais abandonner nos rêves de jouer dans plusieurs Pinocchio adaptations jusqu’à ce que nous ayons raison.

«Nous aimons la narration émotionnelle et fantastique de ce nouveau Pinocchio, et, avec ce qui s’annonce comme une saison des fêtes difficile pour les familles, nous pensons que cette version en anglais sera une évasion accueillante pour? tous les enfants et les parents qui ont le goût de l’aventure et de la malice », ont déclaré les coprésidents de Roadside Attractions, Howard Cohen et Eric d’Arbeloff. En plus de Benigni, Pinocchio aussi étoiles Federico Ielapi comme la marionnette éponyme. Vous pouvez regarder une bande-annonce du film ci-dessous.

Remorque Pinocchio

Articles sympas sur le Web: