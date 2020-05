ROBERT PATTINSON recherche son «ouverture» BATMAN

Crédits: Matt Reeves



Production sur Le Batman peut être au point mort en raison de la pandémie de coronavirus en cours, mais Robert Pattinson, le dernier acteur à prendre le rôle principal, travaille toujours sur sa représentation du super-héros emblématique – y compris en comparant son concept de Batman à celui d’autres acteurs qui ont pris le rôle.

Pattinson, le sixième acteur à incarner Batman dans un film moderne, se dit prêt à relever le défi de suivre leurs traces – et il est même prêt à relever le défi des fans sceptiques.

« Je pense que parfois les inconvénients – auxquels j’ai certainement pensé – les inconvénients ressemblent à des aspects positifs. J’aime un peu le fait qu’il y a non seulement des versions très, très, très bien faites du personnage qui semblent assez définitives , mais je pensais qu’il y avait plusieurs jeux définitifs du personnage « , a déclaré Pattinson GQ. « Je regardais le tournage de Batman & Robin l’autre jour. Et même alors, George Clooney disait qu’il était préoccupé par le fait que cela ait été fait, que beaucoup de terrain que vous devriez couvrir avec le personnage ait déjà été couvert. Et c’est en 96, 97? «

« Et puis il y a Christian Bale, et celui de Ben Affleck. Et puis je pensais, c’est amusant quand de plus en plus de terrain a été parcouru », a poursuivi Pattinson. « Genre, où est le fossé? Vous avez vu ce genre de version plus légère, vous avez vu une sorte de version blasée, une sorte de version plus animalière. Et l’énigme devient assez satisfaisante, de penser: où est mon ouverture « Et aussi, ai-je quelque chose en moi qui fonctionnerait si je pouvais le faire? »

Pattinson a ensuite abordé spécifiquement les attentes de jouer le rôle, faisant allusion à la réaction dure que les acteurs de Batman ont souvent reçue des fans lors de la distribution du rôle.

« Et puis aussi, c’est une partie héritée, non? J’aime ça. Il y a tellement de choses dans la vie où les gens se soucient passionnément de cela avant même qu’il ne se produise. C’est différent de quand vous faites une partie et il est possible que personne ne la voie même. D’accord? D’une certaine façon c’est, je ne sais pas … Cela vous fait un peu épicé. [laughs] »

Le Batman devrait faire ses débuts dans les salles le 1er octobre 2021.