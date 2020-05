Robert Nairne sur Créature dans Jack in the Box, Star Wars

Cet épisode, Jason parle à Robert Nairne, qui joue dans le nouveau film Le Jack dans la boîte en VOD numérique et DVD ce mois-ci. Le Jack dans la boîte est une fonction de créature à l’ancienne parfaite pour les jours de printemps en quarantaine. Comme décrit par le producteur:

Lorsqu’un musée reçoit un Jack-In-The-Box vintage, il ne faut pas longtemps avant que le membre du personnel Casey commence à penser que la poupée de clown effrayant à l’intérieur a sa propre vie. Alors qu’il découvre que ses collègues meurent, un par un, Casey se rend compte que c’est à lui de trouver un moyen de mettre fin au cauchemar ou de devenir une autre victime de la malédiction de la boîte. Jack in The Box est une horreur qui arrête le cœur qui alimentera votre peur des clowns.

Nairne a rejoint Castle Talk depuis son domicile au Royaume-Uni, où il est également en quarantaine. Nairne est un acteur de créature remarquablement prolifique avec qui est apparu dans les cinq plus récents Guerres des étoiles films, ainsi que jouer Hondo Ohnaka sur les écrans tout au long de l’expérience Millennium Falcon à Star Wars: Galaxy’s Edge à Disneyland et Disney World.

Ses producteurs ont déclaré:

Il a également joué des rôles de créatures clés dans Penny Dreadful, Red Dwarf XI, Le secret de l’os à moelle, Hurler, et Garçons de l’enfer du comté. Les crédits non-créatures à l’écran incluent La Couronne, Biopunk, et Kératine; et sur scène, la première mondiale de Du crépuscule jusqu’à l’aube avec Secret Theatre Projects à Londres, Hong Kong et Singapour; La première expérience théâtrale immersive en temps réel de Hammer Films, Les sans âme; et diverses productions avec Secret Cinema dont Star Wars: l’Empire contre-attaque (jouant Chewbacca) et Choses étranges (Le Demogorgon).

Nairne a discuté de son passage de major en biochimie à Oxford à l’étrange petite communauté d’acteurs de créatures. Il parle également des défis de jouer une créature, des heures passées sur la chaise de maquillage à se jeter hors des plates-formes, et à devenir le point focal de chaque acteur sur la scène.

Le Jack dans la boîte premières en mai 2020 en VOD numérique et DVD.

