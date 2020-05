Robert Mitchum terrifie dans «La nuit du chasseur» – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: La nuit du chasseur

Où vous pouvez le diffuser: Amazon Prime Video

Le Pitch: Lorsqu’un prédicateur devenu tueur en série apprend que son compagnon de cellule a caché 10000 $ sur sa propriété avant d’être arrêté et exécuté, le tueur décide de visiter la propriété de l’homme, de séduire sa veuve et de trouver de l’argent.

Pourquoi il est essentiel de visualiser la quarantaine: Avant de jouer le dérangé Max Cady dans Cape Fear, vétéran du film noir Robert Mitchum a joué dans l’un des films les plus durables et les plus terrifiants de sa longue carrière. La nuit du chasseur est un film d’horreur gothique teinté d’Americana, une représentation exquise de la perte de l’innocence infantile et de la cupidité tordue d’un fou fou.

J’adore ce film pour de nombreuses raisons, dont la principale, l’impressionnante performance de Mitchum en tant que psychopathe au centre de l’histoire, mais aussi pour Stanley CortezLa cinématographie impeccable. Ce film vit dans l’ombre, et l’obscurité semble se glisser dans le cadre de chaque coin, reflétant les dangers du monde extérieur que les enfants de la veuve apprennent lentement à exister. Les deux enfants sont les vrais personnages principaux ici, fidèles à la mémoire de leur père et méfiants du prédicateur apparemment parfait qui balaie leur mère de ses pieds. Il y a des moments où le personnage de Mitchum est frustré et laisse sa façade à deux chaussures tomber devant les enfants, et vous avez le sentiment qu’il les tuera sans hésiter si cela lui permettait de mettre la main sur les dix grands cachés il est après.

L’ensemble du film est de mauvaise humeur, atmosphérique et ressemble à la vision d’un cinéaste de haut niveau. Et bon, juste parce que c’est le seul film que l’acteur Charles Laughton, célèbre pour ses rôles dans Témoin de l’accusation et Mutinerie sur le Bounty, jamais réalisé, cela ne veut pas dire qu’il n’était pas un maître. Le film n’a pas été un succès à sa sortie, ce qui a apparemment empêché Laughton de réessayer. Mais il y a des moments dans ce film qui pourraient aller de pair avec les moments les plus grands et les plus mémorables jamais consacrés au cinéma: tout, du look distinctif du film (parfois abstrait et exacerbé, mais jamais aussi rehaussé) aux performances de plomb stellaires et la sensation omniprésente de la peur du froid en font un classique de pierre froide.

Un contemporain a été annoncé plus tôt cette année, mais je ne peux pas imaginer qu’il capture les éléments qui ont rendu ce film si spécial. L’original était difficile à trouver en streaming pendant un certain temps, donc je recommande de lui donner une photo alors qu’il est facilement accessible sur Amazon Prime Video.

