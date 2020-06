Robert Fuller s’est suicidé, Kim Kardashian n’y croit pas!

Robert Fuller aurait-il été tué ? Kim Kardashian ainsi que plusieurs célébrités noires américaines voudraient en avoir le cœur net.

Ouvrez une enquête !

La star de la télévision américaine demande actuellement l’ouverture d’une enquête dans la mort de ce jeune homme noir. Robert Fuller a été retrouvé pendu à un arbre à Palmdale en Californie. La star et également étudiante en droit Kim Kardashian semble convaincue qu’il y eu un meurtre dans cette affaire. Elle voudrait savoir ce qu’il en est réellement. D’où sa demande d’ouverture d’une enquête dans ce dossier. Une demande qui semble remettre en cause la conclusion des enquêteurs et des premiers secours, après la découverte du corps de Robert Fuller, qui n’a même pas été basée sur le résultat d’une enquête.

Robert Fuller was found dead June 10, 2020, hanging from a tree outside City Hall Palmdale. Sign this petition to demand for a thorough and proper investigation #JusticeforRobertFuller https://t.co/czUqCrmE8m — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 12, 2020

Viola Davis à la rescousse

Et Kim Kardashian n’est pas seule dans ce combat. D’autres stars à l’instar de Viola Davis, celle qui avait interpreté Annalise Keating, une éminente professeure en droit dans la célèbre série “How to get away with murder”, lui prêtent main forte. Aussi, les deux stars ont lancé une petition sur Change.org, pour exiger l’ouverture d’une enquête afin de determiner le context dans lequel Robert Fuller s’est retrouvé ainsi que les circonstances réelles de son décès.