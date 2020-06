Robert Downey Jr.! De DROGUES à IRON MAN préféré des fans! Ce personnage MCU était un LIFESAVER pour lui ???

L’une des plus grandes histoires de retour du monde de l’abus de drogues est Robert Downey Jr. Il est maintenant l’un des acteurs les mieux payés. Il a joué dans d’énormes films de l’univers cinématographique Marvel d’Iron Man à Avengers: Fin de partie.

Robert Downey Jr. est devenu un individu prospère ces derniers jours mais son succès n’a pas été si facile. Il était autrefois une star indésirable en raison de ses habitudes d’abus d’alcool et de drogues. Il est souvent allé en prison à cause de cette mauvaise utilisation.

Robert Downey Jr L’histoire de l’enfance!

Le père de Robert Downey Jr a également été accusé d’abus de drogues, ce qui a également conduit son fils à essayer la marijuana à seulement six ans. Cet élément abusif de la famille a conduit à être un lien émotionnel entre le père et le fils. Cela a également conduit finalement Robert à boire quotidiennement plus tard dans sa vie.

Robert Downey Jr. a joué dans de nombreux films au début des années 80 indépendamment de ses habitudes. Dans le biopic Chaplin 1992, Robert a gagné beaucoup de nom pour lui-même. Il a été nominé pour un Oscar et dans les années à venir, sa carrière était sur une trajectoire supérieure. Selon un rapport de 2003, il a été démontré qu’il avait été arrêté plusieurs fois pour ses habitudes d’abus de drogues.

Des incidents qui ont détruit sa carrière!

Il y a eu beaucoup de mauvais incidents dans la vie de Robert Downey Jr. L’un d’eux était quand il est allé chez un voisin et s’est évanoui sur un lit. Il était vraiment ivre et a été condamné à la cour. Après avoir raté plusieurs tests de dépistage de drogue au tribunal, il a été condamné à trois ans de prison. Mais il est sorti de prison en 1 an seulement.

En 2001, Robert Downey Jr. a été condamné à une cure de désintoxication après avoir été retrouvé pieds nus près de Culver City, en Californie. Il a été arrêté en premier parce que la police pensait qu’il était sous l’influence d’une drogue.

Mais les temps ont changé et il a décidé d’être un homme meilleur avec le temps. Aujourd’hui, tout le monde le connaît pour les grands rôles qu’il a joués au fil des ans.