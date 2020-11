Rob McElhenney fait don de 6000 £ à un fan de Wrexham AFC qui finance un bain adapté

Un fan de Wrexham AFC recueillant des fonds pour acheter un bain adapté a dépassé son objectif de 6000 £ après que le nouveau propriétaire du club, Rob McElhenney, ait promis la totalité du montant en un seul don. Aiden Stott, qui souffre de paralysie cérébrale et utilise un fauteuil roulant, a récemment déménagé à Manchester pour se rapprocher de sa famille, mais ses proches ont du mal à le laver dans leur salle de bain car elle n’est pas équipée d’un équipement spécialisé. L’i newsletter dernières nouvelles et analyses « Faire appel à la gentillesse des amis et des étrangers » M. Stott a mis en place une collecte de fonds en ligne en début de semaine expliquant sa situation et, mercredi, McElhenney avait fait don de la somme totale nécessaire pour le bain. la plateforme GoFundMe, M. Stott, de Wrexham, au nord du Pays de Galles, a déclaré: «Je viens de déménager à Manchester pour être plus proche de ma famille car mes soins ont été coupés. M. Stott a lancé un appel en ligne pour un nouveau bain spécialement adapté. Je suis un utilisateur de fauteuil roulant et actuellement ma famille a du mal à me baigner et à me doucher dans un bain «normal». » Discutant de sa décision de solliciter des dons en ligne, M. Stott a déclaré: «Je suis atteint de paralysie cérébrale, je n’ai aucune utilisation de mon côté gauche et une utilisation très limitée de mon côté droit. Il y a très peu de choses que je peux faire physiquement par moi-même, mais j’ai une voix et j’essaie de l’utiliser ici pour faire appel à la gentillesse des amis et des étrangers. »La baignoire est livrée avec un palan mécanique qui permet aux utilisateurs d’entrer en toute sécurité et réduit le risque qu’un membre de la famille de l’aidant subisse une blessure. Le célèbre propriétaire de Wrexham, McElhenney, qui est surtout connu pour avoir joué le personnage de Mac dans la sitcom télévisée de longue date It’s Always Sunny à Philadelphie, a probablement été alerté de la cause par les fans du club de football qu’il a repris avec son compatriote star hollywoodienne Ryan Reynolds ce mois-ci. . Rob McElhenney est devenu le nouveau propriétaire de Wrexham, avec Ryan Reynolds (Photo: Wrexham_AFC / PA Wire) Le couple a déclaré vouloir «faire grandir l’équipe [and] retournez-le à la Ligue anglaise de football devant une fréquentation accrue dans un stade amélioré tout en faisant une différence positive pour la communauté plus large de Wrexham. »Reynolds a également déclaré à propos du club, formé en 1864:« C’est le troisième club le plus ancien de la planète. et nous ne voyons pas pourquoi il ne peut pas avoir un attrait mondial. Nous voulons que Wrexham soit une force mondiale. » En savoir plus Heure des questions: La comédienne Rosie Jones dit à Matt Hancock que les personnes handicapées sont «délibérément ignorées». Il a ajouté que les plans de son bain sur mesure avaient été élaborés – et que le siège serait en «Wrexham FC red».

PGVG labs Don cristo pistachio 50ml - PGVG labs- Genre : 40 - 70 ml Les e-liquides PGVG labs sont frabriqués au Canada !PGVG Labs s'est fait connaître en Europe avec son e liquide Don Cristo qui a rencontré un franc succés et gagné quelques prix lors de salons en France et en Angleterre. Les e liquides PGVG Labs sont entièrement conçus et fabriqués au Canada. Ils sont

PGVG labs Don cristo sesame 50ml - PGVG labs- Genre : 40 - 70 ml Les e-liquides PGVG labs sont frabriqués au Canada !PGVG Labs s'est fait connaître en Europe avec son e liquide Don Cristo qui a rencontré un franc succés et gagné quelques prix lors de salons en France et en Angleterre. Les e liquides PGVG Labs sont entièrement conçus et fabriqués au Canada. Ils sont

PGVG labs Don cristo XO 50ml - PGVG labs- Genre : 40 - 70 ml Les e-liquides PGVG labs sont frabriqués au Canada !PGVG Labs s'est fait connaître en Europe avec son e liquide Don Cristo qui a rencontré un franc succés et gagné quelques prix lors de salons en France et en Angleterre. Les e liquides PGVG Labs sont entièrement conçus et fabriqués au Canada. Ils sont

PGVG labs Don cristo 50ml - PGVG labs- Genre : 40 - 70 ml Les e-liquides PGVG labs sont frabriqués au Canada !PGVG Labs s'est fait connaître en Europe avec son e liquide Don Cristo qui a rencontré un franc succés et gagné quelques prix lors de salons en France et en Angleterre. Les e liquides PGVG Labs sont entièrement conçus et fabriqués au Canada. Ils sont

SILAMP Spot LED Encastrable Orientable Carré 24W - Blanc Froid 6000K - 8000K Spot Encastrable carré à l'esthétique design et élégante. Facilement encastrable au plafond, il est également orientable, ce qui vous permet d'adapter votre luminosité à la décoration et l'atmosphère de votre pièce intérieure. Vous pouvez tout à fait l'installer au-dessus d'une table de réunion, dans une

SILAMP Mini Spot LED Encastrable Orientable 3W COB 45° Rond - Blanc Froid 6000K - 8000K Petit spot LED d'une puissance de 3 Watts qui s'encastre au plafond. Très pratique, sa tête orientable propose un éclairage selon un angle de 45°, idéal pour mettre en valeur des objets ou zones précises. Vous pouvez tout à fait l'encastrer au plafond de votre salon, de vos couloirs ou au dessus de vos