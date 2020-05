Rob Liefled blâme Marvel pour son manque de traction sur plus de films de Deadpool

Dead Pool 1 et 2 sont sortis à moins de deux ans l’un de l’autre et ont rapporté 1,5 milliard de dollars combinés. Toutes sortes de plans pour plus de Merc With a Mouth ont été échangés après, de Deadpool 3 à un X-Force film. Ensuite, Disney a acheté Fox. Bien qu’il y ait eu une quantité exhaustive de rumeurs sur la direction à prendre avec Deadpool, le créateur Rob Liefeld est sorti dans une conversation avec Comic Book Talking Shop dire que le manque de Deadpool à l’écran ces prochaines années n’a qu’une seule entité à blâmer. À savoir, Rob dit qu’il est Kevin Feige et Marvel Studios qui retardent les choses.

Rob semble frustré par le manque de mouvement Deadpool

« Je blâme Marvel … blâme Marvel que cela ne soit pas encore arrivé », a déclaré Liefeld. « Ils sont la raison pour laquelle cela ne se produit pas. Quelle que soit l’énigme ou cela ne correspondait pas à votre plan directeur, il suffit de le commissionner. D’accord, commissionnez-le. Vous savez si Frank Frazetta était toujours là, vous diriez: ‘Frank peindre pour moi. « » Si Ryan fait Deadpool 3 en ce moment, c’est parce que Marvel ne l’a pas encore permis et c’est tout ce que je dis « , ajoute-t-il. » Alors, ai-je beaucoup confiance en ce système? Mec, je n’en ai aucune idée. Voilà où je ne suis pas, je ne vous donne pas les réponses que vous voulez. Je suis comme ouais. Regardez si ça arrive, génial. Quel âge vais-je avoir quand cela arrivera? Et littéralement, je me disais, ouais, Mark Ruffalo, Hulk et Deadpool feraient un film drôle, non? « Conclut Liefeld. » Mais, aucun de ces gars ne rajeunit, d’accord? «

Bob Iger a été cité en disant que le studio ne voit pas de raison de jouer avec quelque chose de si réussi. Le calendrier du MCU est assez complet en ce moment, réservé solide pendant le reste de l’année, et la plupart de 2021 et 2022. Où Deadpool s’intégrera-t-il dans tout cela? Le temps nous le dira.

