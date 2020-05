Rob Liefeld décide de mentir à propos de Deadpool 3 à partir de maintenant

Rob Liefeld a beaucoup d’opinions sur beaucoup de choses, et cela inclut l’avenir du Dead Pool franchise de cinéma. La semaine dernière, il a déclaré qu’il n’y avait aucun mouvement du tout sur les versements supplémentaires. En tant que créateur du personnage, Rob Liefeld prend une certaine propriété sur Wade Wilson, donc les gens ont tendance à lui poser des questions sur la franchise. Comme c’est généralement le cas quand il parle, ses commentaires vont partout, disant qu’il a critiqué Disney et que Deadpool est mort, etc. etc. Eh bien, il a semblé apprendre sa leçon, parce que, dans un nouveau chat Gizmodo , Rob dit qu’il pense désormais qu’il mentira quand on le lui demandera.

Rob Liefeld mentira sur Deadpool si vous lui demandez

« Est-ce que je sais qu’il n’y a pas de mouvement sur un Deadpool 3 maintenant? Je le sais. Oui « , a expliqué Rob Liefeld. » Et cela m’inquiète-t-il? Non pas du tout. Ce que j’ai fait, c’est que j’ai répondu honnêtement à une question. Et ce que j’ai appris cette semaine, c’est juste mentir. Dites simplement aux gens que tout est sucette, licornes et arcs-en-ciel, et vous serez mieux dans votre vie parce que les gens veulent qu’on leur mente. Juste parce qu’un gars dit: « Ouais, nous continuons d’avancer » c’est le code pour « Il n’y a rien à voir ici. » «

« Quelle que soit la perspective intérieure que je puisse avoir, ce que je sais, c’est que tant qu’un film n’est pas programmé, il n’est pas pris au sérieux », a déclaré Rob Liefeld. « Et ce que les gens n’aiment pas, c’est que j’ai évalué le calendrier pour le prochain, donner ou prendre, cinq ans et je ne vois pas Dead Pool dessus. [So] Je ne vois pas que cela peut arriver plus tôt que ça. « Alors voilà, tout le monde. A partir de maintenant, interrogé sur la franchise de films Deadpool, Rob Liefeld va vous mentir à ce sujet. Ce qui, à long terme , signifie que personne ne pourra écrire à ce sujet des articles comme celui-ci. Merci, Rob.

