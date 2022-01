Riverdale : la saison 6 bientôt de retour sur Netflix avec de nouveaux épisodes

La série policière pour adolescents Riverdale reviendra sur The CW en mars, après une pause de mi-saison, avec des épisodes de la deuxième partie de la saison 6. En France, ce sera en US+24 sur Netflix que nous pourrons voir la partie 2 de la saison 6 de Riverdale.

La saison 6 de Riverdale reviendra sur la chaîne CW en mars avec des épisodes inédits. La série dramatique pour adolescents Riverdale, basée sur l’univers à succès et populaire d’Archie Comics, a été diffusée pour la première fois sur The CW en janvier 2017. Un teen soap inventif et imaginatif, la série a reçu des éloges pour être sinistre, audacieuse et consciente d’elle-même, et pour combiner parfaitement des éléments de drame, de mystère et de surnaturel.

Comme annoncé par The CW, la sixième saison de la série reviendra en mars de cette année, après avoir été diffusée pour la première fois en novembre 2021. Les cinq premiers épisodes de la saison 6 ont déjà été diffusés, ce qui signifie que Riverdale a finalement atteint le cap des 100 épisodes, la série ayant choisi de se concentrer plus ouvertement sur les thèmes surnaturels dans ces premiers épisodes. D’autres épisodes sont prévus, le sixième épisode de la saison devant être diffusé le 20 mars, et le septième une semaine plus tard.

La direction que la série pourrait choisir de prendre maintenant reste incertaine, mais cette saison devrait fournir un indicateur. Alors que le drame pour adolescents a toujours baigné dans le surnaturel, la saison 6 de Riverdale semble l’adopter pleinement, et cela pourrait bien s’avérer être le point central dans un avenir prévisible. Bien que l’on ne sache pas encore combien d’épisodes comptera la sixième saison, ni combien de saisons la série pourrait faire – la star Lili Reinhart a spéculé que la saison 7 de Riverdale pourrait être la dernière – en tant que série phare de la CW, il semble probable que la chaîne veuille faire durer Riverdale aussi longtemps que possible.