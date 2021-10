Riverdale saison 6 : Comment Sabrina Spellman pourrait revenir d’entre les morts ?

in

Kiernan Shipka, l’actrice populaire de Les Nouvelles Aventures de Sabrina, se prépare à faire son incroyable retour, mais dans un crossover pour la sixième saison de la série Riverdale. Cependant, les fans ont douté de son retour si elle décédait dans sa propre série.

Les téléspectateurs de Riverdale attendent avec impatience la diffusion de la saison 6 de la série, surtout avec l’annonce récente confirmant la participation de l’actrice de la série Netflix Les Nouvelles Aventures de Sabrina, Kiernan Shipka, dans le rôle de Sabrina Spellman. Cependant, certains fans des 2 séries se demandent comment elle pourrait revenir, car son personnage a été sacrifié dans les derniers épisodes de la saison 4.

"from Greendale to Riverdale 😈 See u in Season 6." – @kiernanshipka on IG pic.twitter.com/pML4wja3QN — Archie Comics (@ArchieComics) October 7, 2021

Rappelons que dans le final de la saison 4 de Les Nouvelles Aventures de Sabrina, Sabrina Spellman se sacrifie pour empêcher le vide de détruire le monde et tous ceux qu’elle aime. Exécuter des rituels de sang et des sorts qui finiraient par la consumer jusqu’à la mort.

Après la mort de Sabrina, elle est montrée dans ce qui semble être un purgatoire pour retrouver Nick (Gavin Leatherwood), qui était également décédé, dans une scène émouvante qui clôturait le final de la série. Cependant, il semble qu’il reviendra une fois de plus, mais dans la série Riverdale.

Les fans de Riverdale et de Sabrina affirment qu’il existe plusieurs théories sur la façon dont la série pourrait la faire revenir. La première et la plus simple est avant la fin de Les Nouvelles Aventures de Sabrina, ce qui lui permettrait d’apparaître dans la série de la CW bien avant sa mort canonique.

Une autre façon dont Sabrina pourrait apparaître dans la saison 6 de Riverdale est qu’elle soit une autre version du personnage. Rappelez-vous que, dans CHAOS, Sabrina a été divisée en deux pendant une longue période. Ce qui veut dire que la Sabrina qu’on pourrait voir dans Riverdale est une version totalement différente.

Mais la théorie qui retient le plus l’attention de tous est celle d’un sort dans la ligne temporelle originale de Sabrina envoyant une version d’elle dans le monde de Riverdale. Cela expliquerait le retour et permettrait de faire des références directes au Chaos, surtout maintenant que Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) développe des pouvoirs.