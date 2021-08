Riverdale saison 5: la véritable origine et le prénom de Hiram Lodge révélés

Tout ce que nous savions sur le père de Veronica, Hiram Lodge, semble ne pas être tout à fait vrai et la saison 5 de Riverdale a pris de gros rebondissements avec le personnage qui cherche à prendre le contrôle de la ville. Mais quel est son vrai nom et que va-t-il lui arriver ? Attention spoiler !

La série populaire Riverdale, est revenue avec les derniers épisodes de la saison 5 sur le réseau The CW et la plateforme Netflix. Ces épisodes ont montré de grandes inquiétudes quant à la disparition de Jughead (Cole Sprouse) et à ses ex-copines qui le recherchent. Cependant, le dernier épisode a montré un peu plus en profondeur l’histoire d’Hiram Lodge (Mark Consuelos).

Saison 5 de Riverdale : quel est le vrai nom d’Hiram Lodge et que va-t-il lui arriver ?

Le récent épisode 12 de Riverdale saison 5, Citizen Lodge, montrait ce qu’était l’adolescence d’Hiram Lodge, révélant son vrai nom et ses vrais parents, laissant tous les téléspectateurs surpris.

Dans l’épisode, nous avons vu comment la fille d’Hiram, Veronica Lodge (Camila Mendes), se lançait dans le commerce de l’alcool, appelant la marque Luna Rum, en raison des liens de son père avec son nom de famille.

Hiram est le fils de Javier et Lourdes Luna, qui l’ont appelé Jamie Luna et qui est né à Manhattan. Ses parents étaient considérés comme des cireurs de chaussures de seconde zone, c’est pourquoi Jamie a décidé de changer de nom et de déménager à Riverdale, afin que les gens ne le montrent pas du doigt.

Le père de Jamie, Javier, a eu le cœur brisé et s’est retourné désemparé lorsque son fils lui a dit qu’il avait honte d’être apparenté. Parce qu’il a toujours été méprisé pour ce nom de naissance et ce nom de famille.

Le prochain épisode, qui sera diffusé le 26 août sur la CW et le 27 août sur Netflix, devrait permettre d’approfondir les traumatismes subis par Archie (KJ Apa) à l’armée et d’en savoir un peu plus sur Jughead.